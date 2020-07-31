Гармаш ушел из театра «Современник»

Народный артист России Сергей Гармаш покинул театр «Современник», в котором служил с 1984 года. По его словам, в театре после смерти бывшего художественного руководителя Галины Волчек сложилась «чудовищная ситуация».

«Кабинет Волчек был разрушен мгновенно. Выпущены диалоги, посвященные юбилею Победы, часть высказываний, прозвучавших внутри них, я иначе как кощунством, провокацией и даже преступлением назвать не могу», – передает газета «Московский комсомолец» содержание письма актера, направленного в чат сотрудников театра. По информации издания, после появления письма «участники чата были в таком шоке», что сообщение Гармаша «долго никто не комментировал».

«Не могу поступить иначе, потому что помню все, что сказал у гроба Волчек. И если не могу это подтвердить и осуществить, я ухожу», – резюмировал актер.

Напомним, Гармаш в числе первых оказался на месте ДТП в Москве с участием его коллеги Михаила Ефремова. Гармаш также вызвался стать посредником между Ефремовым и семьей погибшего в аварии.

Добавим, что накануне СМИ проанализировали госконтракты, заключенные театром «Современник» с Михаилом Ефремовым. Суммы, предусмотренные в договорах, варьировались от 900 тыс. до 7,7 млн рублей.