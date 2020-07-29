Москва вернула Киеву ноту протеста из-за парада ВМФ в Севастополе

Россия вернула Украине без рассмотрения ноту протеста из-за проведения военно-морского парада в Севастополе, сообщает российский МИД.

Отвечая на просьбу РИА «Новости» прокомментировать сообщения о направлении ноты Украиной, в МИД России указали, что «видели это заявление МИД Украины».

«Упомянутая нота официально поступила в наш адрес, мы в соответствии со сложившейся практикой вернули ее украинской стороне без рассмотрения в связи с тем, что Российская Федерация, являясь суверенным государством, вправе организовывать на своей территории парады, празднования и иные мероприятия по своему усмотрению, без согласования с иностранными государствами», – указали в МИД России.

В ведомстве рекомендовали Киеву «избавиться от иллюзий и свыкнуться с мыслью, что Республика Крым и город федерального значения Севастополь – неотъемлемая часть Российской Федерации. Такой выбор сделали жители Крыма в 2014 году».

Напомним, в Севастополе 26 июля состоялся парад кораблей и военно-спортивный праздник, посвященные Дню ВМФ России. Жителям и гостям города показали первый в России боевой катер с женским экипажем, а также старейшее судно флота «Коммуна».

После этого министерство иностранных дел Украины передало ноту протеста посольству России из-за проведения парада «без согласования с украинской стороной» и «нарушения норм международного права». Кроме того, Киев обратился к генеральному секретарю ООН в связи с проведением Россией морского парада в Крыму.

В Госдуме ответили на протест Киева из-за военно-морского парада в Крыму.