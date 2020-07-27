«Лидеры России» начали обучение по программе распознавания фейков

В понедельник, 27 июля, в Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» в рамках новой образовательной онлайн-программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации» начала обучение первая группа слушателей. Участниками программы являются победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев «Лидеры России».

Обучение нескольких групп организовано дистанционно с использованием современных образовательных технологий. Оно пройдет в период с 27 июля по 4 декабря 2020 года, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

О старте программы по выявлению фейков и развитию критического мышления, которое помогает отличать правду от вымысла, было заявлено в начале июля. Во время открытия программы первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко обратил внимание на необходимость критического осмысления информации для каждого управленца и рисках, связанных с манипуляциями правдивой информацией в период развития интернета. Именно это и является задачей новой образовательной программы Мастерской управления «Сенеж».

«Ни для кого не секрет, что недостоверные информационные сообщения, фейки появились не сегодня, а были всегда и во все времена. При этом именно сейчас в мире появились уникальные возможности для обмана и манипуляций, когда создаются обстоятельства, при которых преобладают эмоции и личные убеждения, а не объективное изложение и реальные факты. Развитое мышление, в том числе и критическое мышление, повышает вероятность распознавания недостоверной информации. Оно не сводится к хорошо развитым аналитическим способностям, критически мыслить это значит управлять своим мышлением перестраиваясь с очевидной логики на глубинную. Именно поэтому каждому человеку важно для принятия верных решений знать, как работает мышление и уметь видеть когнитивные или, как говорят, логические ловушки. Это когда в определенных обстоятельствах мы думаем, что исходим из здравого смысла, а на самом деле действуем по иррациональным шаблонам. Мы постараемся с нашими партнерами по программе компанией EVERYCO научить наших слушателей избегать таких ошибок. Ведь критическое мышление во взрослом возрасте можно развить, как и любой навык, если над этим сознательно работать», – сказала проректор по образовательной деятельности Мастерской управления «Сенеж» президентской платформы «Россия – страна возможностей» Мария Афонина.

В рамках программы «Право знать: инструменты распознавания достоверной информации» перед слушателями выступят ведущие эксперты, на практических занятиях будут применены полученные навыки и проведен разбор фейков и конкретных ситуаций, когда «постправда» и недостоверная информация заменяли факты.

«Фейки – неотъемлемая часть человеческой натуры. Благодаря развитию соцсетей и мессенджеров их распространение может носить лавинообразный характер, а последствия – угрожать жизни и здоровью людей. Умение работать с фейковой информацией – важный и необходимый навык для современного руководителя. О том, как предупреждать и нивелировать распространение фейков, мы и поговорим на курсе», – сказал эксперт программы заместитель начальника аналитического управления АНО «Диалог» Тимофей Ви.

Старший научный сотрудник Центра нейроэкономики и когнитивных исследований Института когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ Ксения Паниди расскажет слушателям программы «Право знать», как устроен наш мозг и почему мы верим недостоверной информации.

На лекциях кандидата психологических наук, лидера и директора по научным разработкам NakedMinds Lab (Collective Intelligence Technologies), сооснователя российской группы нейронета (2012) Тимура Щукина участники программы «Право знать» узнают, как устроено мышление и что необходимо делать, чтобы не просто получать информацию, но и научиться ее качественно анализировать, не позволяя людям подменять факты вымыслом.

Победитель специализации «Наука» конкурса «Лидеры России», профессор, проректор по развитию на основе анализа данных Вятского государственного университета Екатерина Митягина даст советы, как противостоять массовой «инфодемии». Она даст слушателям практические советы по «цифровому детоксу», пояснит как «отдыхать» от потока разносторонней информации и научит «фильтровать» информационный поток на правду и фейки.

Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале 2019 года в рамках деятельности АНО «Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных служащих, прошедших современную профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.