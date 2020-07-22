Полиции Харькова сообщили о захвате заложников

В правоохранительные органы Харьковской области поступило сообщение о захвате заложников, сообщает региональная нацполиция.

«Харьковская полиция проверяет сообщение о захвате заложников. В настоящее время по адресу выехали руководство Киевского райотдела полиции, следственно-оперативная группа», – говорится в сообщении Facebook ведомства.

Где именно произошел предполагаемый захват заложников, не уточняется.

Глава пресс-службы главного управления Национальной полиции Украины Елена Баранник позднее сообщила, что информация о захвате заложников в Харькове не подтвердилась, передает РИА «Новости».

Во вторник в украинском Луцке мужчина захватил в заложники пассажиров автобуса. Террорист удерживал заложников более десяти часов. Была раскрыта личность террориста – им оказался ранее судимый Максим Кривош.

Президент Украины Владимир Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.