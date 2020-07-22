Действия властей Украины в Луцке сочли «дешевой трагикомедией»

Действия украинских властей при захвате заложников в центре Луцка похожи на «дешевую трагикомедию», в которой были сделаны ошибки, сказал бывший глава израильской спецслужбы «Натив», эксперт в области вооружений и геополитики Яков Кедми.

«Трудно это оценить, кроме как дешёвая трагикомедия, в которой украинские власти сделали ошибки. Начиная с того, что само место не было окружено, изолировано от телевидения и зевак, и все, что происходило вокруг автобуса, транслировалось по телевидению, что совершенно немыслимо в таких операциях, заканчивая переговорами с человеком с психическими расстройствами, бывшим преступником, неадекватно воспринимающим действительность с определёнными навязчивыми идеями, который практически хотел только того, чтобы ему дали трибуну выступить, переговоры с таким людьми обычно ведут психологи, в данном случае должен был быть психиатр, а не президент», – передает РИА «Новости» слова Кедми.

«Впоследствии как это происходило – и сама комедия и его задержание: несчастный террорист выходит из автобуса и стоит и ждет, когда же его придут забрать, стоит и ждет, ждет, ждет. И потом появляется так называемая группа и его забирает в больницу. А дальше... появление бронетранспортера и бравые солдаты как-то криво из него выходят. Вместо того, чтобы это было организовано профессионально, так как это умели в свое время украинские службы, по крайней мере 20 лет назад», – добавил эксперт.

Кедми также подверг критике действия президента Украины Владимира Зеленского.

«Отдает распоряжения и выполняет все требования этого психа. Такого никогда нигде не было в такой форме с такими людьми. Речь не идет о профессиональном террористе, террористической организации, речь идёт о психе-одиночке», – заключил он.

Напомним, Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». Позднее видеообращение было удалено.

Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. Так, телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада». Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов считает, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей». А журналист и блогер Максим Кононенко напомнил, что «однажды Черномырдин принял такое же решение».

«В перспективе убило в разы больше людей. В том числе и 300 детей в прямом эфире», – заявил он.