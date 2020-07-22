Ветеран «Альфы»: Зеленский поступил экстравагантно, но правильно

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22 июля, среда  |  Последнее обновление — 11:57  |  vz.ru
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Санкции США против «Северного потока – 2» заставят ЕС нарушить закон

Российские газопроводы всегда раздражали американцев Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
США сделали еще один шаг на пути введения новых санкций против «Северного потока – 2» и заодно против «Турецкого потока». Теперь их введение неизбежно. Неизвестным остается лишь одно – какой из вариантов рестрикций против российских газопроводов будет введен. Ведь под удар Америки может попасть и ЕС, которому придется выбирать – попасть под санкции США или нарушить свои законы. Подробности...
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Дело о педофилах в элите англосаксов продолжает убивать

Дело Эпштейна похоже на бомбу, способную подорвать основы англосаксонской политикиФото: New York State Division of Criminal
Justice Services/Reuters
Педофил-финансист Джеффри Эпштейн дружил с влиятельнейшими людьми мира и расплачивался с деловыми партнерами оргиями с участием девочек-подростков. Год назад он ушел из жизни при подозрительных обстоятельствах, но теперь его дело − одно из самых скандальных в истории США, Британии и крупнейшего банка ФРГ – получило второе дыхание и продолжило обрастать трупами. Подробности...
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Как с помощью «арктического гектара» удержать российский Север

Шансы на сохранение российского присутствия на Крайнем Севере все еще сохраняютсяФото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС
Массовая раздача земли для всех желающих, но только на Крайнем Севере. По крайней мере, именно такую программу готовят в российском правительстве, вдохновившись результатами так называемого дальневосточного гектара. Способен ли «арктический гектар» остановить отток населения из этих регионов – ведь условия российской Арктики даже суровее Дальнего Востока?  Подробности...
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Скандал с С-400 подпортил репутацию США на мировом рынке вооружений

Новейшие американские истребители вряд ли теперь усилят ВВС ТурцииФото: Brian Jenkins/Burlington Free Press/Reuters
В истории вокруг громкого шантажа Турции Соединенными Штатами из-за российских комплексов С-400 поставлена финальная точка. Вашингтон окончательно решил судьбу истребителей F-35, сделанных по заказу Турции – они будут поставлены американским Вооруженным силам. Парадокс в том, что таким образом США наказывают в первую очередь сами себя. Подробности...
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Владимир Зеленский вдохновил террористов

Террорист отпустил заложников из автобуса в обмен на безумное заявление президента ЗеленскогоФото: REUTERS/Pavlo Palamarchuk
Президент Украины выполнил требование захватившего в Луцке в заложники пассажиров автобуса Максима Кривоша: Владимир Зеленский опубликовал в «Фейсбуке» видеообращение с призывом смотреть фильм «Земляне». Затем террорист сдался, заложники не пострадали. Вроде бы хеппи-энд. Но специалисты по антитеррору уверены: Зеленский показал преступникам, что спецслужбы беспомощны, а от президента страны можно требовать что угодно. Подробности...
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Ежедневно растущая ненависть вредит решению проблемы Карабаха

Камран Гасанов, старший преподаватель РУДН
Стычки между Арменией и Азербайджаном отбросили переговорный процесс на несколько лет. Они освежили историческую память и еще больше нагнетают и без того враждебные настроения в двух республиках. Подробности...

Погромы церквей как симптом ползучей революции

Сергей Худиев, публицист, богослов
Почему-то чем больше прогрессивные силы Запада преуспевают в «борьбе с ненавистью», тем больше ненависти обрушивается на христианские церкви и христианскую веру в целом. Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Почему провалился план «Барбаросса»

Тимур Шерзад, журналист
80 лет назад, 21 июля 1940 года, Гитлер отдал распоряжение своим военным: «Обращаемся к русской проблеме. Продумайте все подготовительные вопросы». Месяцы планирования превратили это распоряжение в «Барбароссу» – план войны на уничтожение Советского Союза. Подробности...
Обсуждение: 36 комментариев
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    Дело «педофильской элиты» продолжает убивать

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      Строительство одной из крупнейших в России статуй Будды, высотой 41 метр, завершается в Бурятии. На изготовление конструкции потребовалось порядка 30 тонн металла. Установят монумент на склоне горы у дацана в селе Санага Закаменского района. Для транспортировки статую божества разделили на 35 частей
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      Пожар уничтожает огромный корабль американских ВМС

      В Сан-Диего вот уже два дня горит универсальный десантный корабль ВМС США «Боном Ричард». Огромный корабль, размером с авианосец, водоизмещением 41 000 тонн. Этот пожар – не просто пожар. Это символ. Символ медленно, но неотвратимо идущих процессов упадка в самых сильных и многочисленных ВМС в мире
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              Ветеран «Альфы»: Зеленский поступил экстравагантно, но правильно

                 22 июля 2020, 11:20
              Фото: Markiian Lyseiko/Global Look Press
              Текст: Наталья Макарова

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              «Главное мерило любой операции — это результат. Поэтому в данной ситуации президент Украины поступил правильно», — сказал газете ВЗГЛЯД ветеран спецподразделения «Альфа» Алексей Филатов, оценивая решение Владимира Зеленского выполнить одно из требований террориста, захватившего в Луцке автобус с заложниками.

              «Лидер Украины Владимир Зеленский поступил экставагантно. Он пошел на встречу террористу, при этом вовсе не потерял репутацию. Не вижу крамолы или имиджевых потерь в том, что он призвал подписчиков посмотреть фильм «Земляне». Наоборот, это знак, что ради других людей президент готов делать вещи, которые не совсем хочет», — считает вице-президент международной ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Алексей Филатов.

              В среду президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что разговаривал с мужчиной, захватившим заложников в автобусе в Луцке, около десяти минут, и рассказал, почему от штурма было решено отказаться. По словам Зеленского, в течение девяти часов с захватившим заложников разговаривали все, от психологов до переговорщиков, но он хотел только выполнения своих требований.

              Зеленский по требованию террориста записал видеообращение, в котором призвал посмотреть американский документальный фильм о проблеме жестокого обращения человека с животными «Земляне». В итоге переговоров террорист сдался, заложники не пострадали. Позднее видеообращение Зеленского было удалено.

              «Главное мерило любой операции — это результат. А результат очень хороший. Все заложники целы, невредимы, никому даже не потребовалась медицинская помощь», — отметил Филатов.

              По его словам, все, кто считают, что нельзя идти на переговоры с террористом и выполнять его требования, это скорее диванные эксперты, лишь теоретически представляющие особенности проведении операции по освобождению заложников, когда люди находятся под прицелом пистолетов или угрозой погибнуть от взрывных устройств. 

              «В данной ситуации президент Украины поступил правильно. Видимо, штаб, руководивший ситуацией, понимал, что надо расслабить этого преступника, чтобы все обошлось без крови и жертв. Так все и получилось», – заключил Филатов. 

              Решение Зеленского выполнить требование террориста получило разные оценки. «Теперь каждый негодяй поймет, что может взять заложников и требовать от властей Украины, включая президента, все, что ему взбредет в голову», – заявил в интервью газете ВЗГЛЯД президент Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» Сергей Гончаров. 

              Телеведущий и журналист Владимир Соловьев заявил, что Зеленский совершил грубейшую ошибку и «открыл врата ада».

              Ведущий программы «60 минут» на канале «Россия 1» Евгений Попов, напротив, считает, что президент Украины «принял необычное, смелое решение и спас людей».

              В целом, мировая практика борьбы с терроризмом предполагает ведение переговоров (в частности, для отвлечения внимания преступников), и даже частичное выполнение требований тех, кто удерживает заложников. 

              Российский закон «О противодействии терроризму» допускает, что специально уполномоченные лица могут вести переговоры с террористами в целях сохранения жизни и здоровья людей. Но при этом, не должны рассматриваться политические требования, которые могут выдвигать террористы.


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