Депутаты британского парламента на нашли свидетельств того, что Москва вмешивалась в референдум по Brexit, пишут СМИ.

Daily Telegraph заявила об этом накануне публикации доклада, подготовленного парламентским комитетом по деятельности служб разведки и безопасности.

При этом в докладе Россию обвиняют в попытке повлиять на референдум о независимости Шотландии, что стало «первым постсоветским вмешательством в западные демократические выборы». Вывод о вмешательстве сделан на основании «комментариев из открытых источников», передает ТАСС.

Доклад критикует британцев, которые способствовали тому, что деньги из России поступали в экономику Великобритании. Британским властям рекомендуется усилить контроль над финансовыми средствами из России.

Критике подвергаются и последние кабинеты министров Великобритании, их обвиняют в мягкости по отношению к России.

Издание указывает, что подготовке доклада помогал экс-сотрудник МИ-6 Кристофер Стил, который был автором профинансированного американскими демократами «антитрамповского досье».

Много раз откладывавшееся обнародование доклада стало возможным после того, как на прошлой неделе был утвержден новый состав комитета.

Новый глава комитета – консерватор Джулиан Льюис – был избран со скандалом, так как объединился для победы с оппозицией и не дал занять пост другому консерватору – Крису Грейлингу, ставленнику премьер-министра Бориса Джонсона. Льюиса исключили из Консервативной партии.

Доклад был подготовлен еще в марте 2019 года.

Джонсон неоднократно называл ситуацию с докладом «чрезмерно раздутой» и подчеркивал, что в нем не содержится каких-либо свидетельств того, что Россия вмешивалась в британские выборы или референдумы, в том числе референдум о Brexit.

Напомним, Лондон заявил, что Россия «почти наверняка» вмешалась во внутренние дела Британии и также «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19. Кремль посоветовал Лондону изучить опыт США в деле расследования «российского вмешательства». Российский посол Андрей Келин счел бессмыслицей заявление о попытке похитить данные о вакцине.

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