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17 июля, пятница  |  Последнее обновление — 17:43  |  vz.ru
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Россия удивит Запад восстановлением экономики

Лондон ждет слишком долгого восстановления от российской экономикиФото: Сергей Коньков/ТАСС
Резкое падение российской экономики во втором квартале на 10% отбросило ее на десять лет назад. Такая статистика стала поводом для пессимистичных прогнозов. Для выхода из кризиса России потребуется вдвое больше времени, чем мировой экономике – минимум четыре года, считают эксперты британского центра EIU. Однако российские экономисты видят явные ошибки в прогнозах западных аналитиков. Подробности...
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Должна ли армия России защищать Армению в войне с Азербайджаном

Азербайджанская боевая авиация вряд ли успеет защитить нефтепромыслы Баку от армянских ударовФото: mod.gov.az
Киев вдруг вмешался в конфликт на Южном Кавказе, потребовав от армян соблюдать «территориальную целостность» Азербайджана. Москва же предпочла роль посредника, призвав обе стороны прекратить стрельбу. Пикантность ситуации в том, что сейчас отношения у Москвы как раз лучше с Баку, чем с Ереваном. Но Ереван остается союзником по ОДКБ. Должна ли Россия посылать свои войска на выручку прозападному Пашиняну? Подробности...
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Россия лишает себя главной ударной силы на море

Ракетоносцы Ту-16 морской авиации СССР наводили страх на моряков стран НАТОФото: Семен Майстерман/Фотохроника ТАСС
17 июля свой праздник отмечают российские летчики морской авиации (МА) – одного из важнейших инструментов в современной войне. И в США до сих пор, и в свое время в СССР авиация играла ключевую роль во всех жизненно важных морских конфликтах. Почему ее значение столь велико и почему не удалось сохранить великую советскую морскую авиацию? Подробности...
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Азербайджан и Армения перешли к ядерным угрозам

Азербайджан пригрозил Армении ударом по Мецаморской АЭС Фото: armeniannpp.am
Баку и Ереван повысили градус воинственной риторики на небывалый уровень. Дело дошло до угрозы взрыва атомной станции, который затронет не только страны Южного Кавказа, но и других соседей. Тем временем на границе двух государств продолжаются бои с использованием артиллерии, дронов и танков. Какими силами обладают Азербайджан и Армения, чтобы нанести удар по болевым точкам друг друга, и какие будут последствия? Подробности...
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Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России

В России необходимо проводить реконструкцию всей инфраструктуры, причем не только нефтегазовойФото: 16.mchs.gov.ru
В нефтегазовом секторе России произошла очередная авария. В результате взрыва и пожара на газораспределительной станции в Казани один человек погиб, еще двое пострадали. В городе введен режим ЧС. По мнению экспертов, инциденты подобного рода указывают на масштабные проблемы российской инфраструктуры. В чем именно они заключаются и как их можно решить? Подробности...
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«Неслыханная свобода слова» по-украински

Андрей Манчук, политолог
США – страна расовой гармонии. Саудовская Аравия – самая толерантная к геям страна планеты. Украина – страна неслыханной свободы слова. Эти примеры объединяет то, что все они не имеют ни малейшего отношения к реальности. Подробности...

Инвестиции в Россию – привилегия для умных

Глеб Простаков, бизнес-аналитик
Не так важны деньги сами по себе, сколько то, какие это деньги. Инвестиции в такие ресурсные страны, как Россия, должны стать привилегией для иностранных инвесторов, а не правом «тяжелого кошелька». Иначе получится как на Украине. Подробности...
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Работа на Америку ломает людям судьбы

Андрей Бабицкий, журналист
Это характернейшая черта американцев. Они будут вам улыбаться, вы даже станете считать этих прекрасных ребят своими друзьями, но когда вы почему-либо окажетесь для них неудобны, они моментально превратятся в жестоких, не знающих жалости администраторов. Подробности...
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              Новые «хайли лайкли» обвинения Британии в адрес Москвы готовились заранее

              Лондон пытается сохранить веру людей в британскую демократию и науку   17 июля 2020, 17:00
              Фото: Stephen Simpson/Zuma/Global Look Press
              Текст: Иван Абакумов,
              Андрей Самохин,
              Анастасия Куликова

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              Россия «почти наверняка» вмешалась во внутренние дела Британии и также «с высокой вероятностью» причастна к попыткам хакеров украсть формулу вакцины против COVID-19. К таким умозаключениям пришли британские чиновники, не утруждая себя поиском каких-либо доказательств. Что на самом деле стоит за обвинениями в адрес Москвы и почему они лишены малейшей логики?

              В четверг Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса. По мнению Центра, хакеры Cozy Bear, получившие наименование APT29, «с высокой вероятностью» являются частью российских разведслужб.

              Отметим, что на данный момент вакцины в Британии разрабатывают два научных центра: Оксфордский университет и Imperial College в Лондоне. Местные СМИ со ссылкой на источники пишут, что «атакам хакеров» подверглись обе организации. О том, был ли им нанесен какой-либо ущерб, изначально не сообщалось.

              В ответ на это в Кремле подчеркнули, что Москва не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии. А глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил, что России незачем «красть» разработки вакцин в Великобритании.

              «Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда, поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах. Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау», – сказал Дмитриев.

              Однако такие аргументы не остались услышанными на Западе. Так, в Конгрессе США уже собрались наказать «российских хакеров» за сбор данных о вакцине и начали разрабатывать соответствующий законопроект. В то же время британский госминистр по делам безопасности Джеймс Брокеншир сообщил, что Лондон не нашел доказательств ущерба от «российского вмешательства». При этом он назвал предполагаемое «вмешательство» со стороны России «полностью неприемлемым». «Мы уверены, что российские действующие лица, российские разведывательные службы стояли за этим», – подчеркнул Брокеншир.

              Добавим, что обвинение России в якобы попытке украсть формулу вакцины является частью более широкого обвинения во вмешательстве во внутренние дела Британии. Так, например, глава МИД Доминик Рааб заявил, что Россия якобы «почти наверняка» пыталась вмешаться в британские выборы 2019 года, по этому «факту» возбуждено уголовное расследование. Однако Кремль уже посоветовал Лондону изучить опыт США в деле расследования «российского вмешательства».

              По мнению экспертов, подобные заявления Брокеншира и Рааба становятся традицией и напоминают о британской тактике highly likely (знаменитая фраза, произнесенная экс-премьером Британии Терезой Мэй в связи с так называемым делом Скрипалей; переводится как «высоко вероятно» – прим. ВЗГЛЯД).

              «Россию обвиняют во всех случаях, когда не удается установить источник вмешательства. Сразу же делаются выводы о том, что это не просто какие-то хакеры, а люди, непосредственно работающие на российское руководство», – пояснил газете ВЗГЛЯД гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов.

              По мнению собеседника, теперь Россия будет подозреваемой безотносительно того, какой доказательной базой располагают британские политики. «Потому доказать непричастность Москвы в данном случае очень трудно, особенно когда есть презумпция виновности, которую мы наблюдаем», – добавил Кортунов.

              «Возможно среди пользователей интернета есть те, кто хотел бы узнать чужие тайны про вакцину, ведь речь идет о коммерческой выгоде. Но в свое время именно Россия призвала все страны объединить усилия в создании эффективного лекарства от коронавируса. Есть ли после этого логика в британских обвинениях?» – задается вопросом зампредседателя сенатского комитета по международным делам Андрей Климов.

              «Или они наслушались наших предложений и решили заняться «контрпропагандой»? Но в таком случае это больше похоже на очередной способ освоения бюджетов английскими чиновниками. Если в западных странах выделяются условные 100 долларов на «контрпропаганду», то до исполнителей обычно доходит не более 15%.

              И чаще всего подобные решения принимаются теми людьми, которые эти средства и осваивают. Это очень удобный способ», – иронизирует Климов.

              В то же время руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов в беседе с газетой ВЗГЛЯД назвал заявления британских чиновников «политическими и не имеющими отношения к действительности». По его словам, очевидно, что Лондон пытается сохранить веру людей в британскую демократию и науку.

              «И выставляя Россию в образе темного рыцаря, Лондон желает достичь поставленной цели. Но факты свидетельствуют о том, что обвинения в адрес России готовились заранее. Авторы лишь ждали удачного момента для публикации. Теперь стоит ждать неприятных последствий, в том числе и новых санкций», – заключил Куликов.

              Тем временем Россия остается среди мировых лидеров по темпам испытания вакцины от коронавируса. Кроме того, как сообщил в пятницу министр здравоохранения Михаил Мурашко, первые испытания вакцины, разработанной Центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалеи, показывают хорошие результаты. Благодаря этому первая регистрация вакцины от COVID-19 намечена на август.

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