Новая политика Британии принесет выгоду соседу России

Борис Джонсон решил провести самую масштабную ревизию внешнеполитических приоритетов Британии со времен холодной войны, которая затронет вопросы дипломатии, экономики и обороны. Чем вызвано решение британского премьера и как оно скажется на отношениях Лондона с Россией и остальным миром?

Правительство Британии на фоне выхода из ЕС объявило о проведении самого масштабного обзора своих приоритетов в области внешней политики, обороны и безопасности с момента завершения холодной войны. Об этом говорится в распространенном во вторник коммюнике канцелярии премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона.

Как передает ТАСС, комплексный обзор, которым займутся МИД, минобороны, минфин, МВД, а также другие министерства и ведомства, охватит все аспекты положения Британии в мире: от дипломатической службы и подходов к ее развитию до возможностей вооруженных сил и органов безопасности.

«Поскольку мир меняется, мы должны двигаться вместе с ним, привлекая новые технологии и способы мышления, чтобы гарантировать, что британская внешняя политика находится в основе наших национальных интересов сейчас и в предстоящие десятилетия», – заявил в этой связи Джонсон.

Итоговое решение по поводу принятия обновленных приоритетов должен принять в течение этого года Совет национальной безопасности под председательством премьер-министра. По мнению экспертов, желание Джонсона провести ревизию внешнеполитических приоритетов в условиях Брексита выглядит ожидаемым и логичным.

«В новых приоритетах Британии речь будет идти об активизации деятельности по всему миру,

в том числе о расширении сотрудничества на двусторонней основе с четырьмя странами англосферы – США, Канадой, Австралией и Новой Зеландией. Кроме того, уже заключено двустороннее соглашение с Польшей по сотрудничеству в области обороны и безопасности», – заявила газете ВЗГЛЯД руководитель Центра британских исследований Института Европы РАН Елена Ананьева.

Она напомнила, что обзоры стратегии национальной безопасности Британия проводит с 2010 года каждые пять лет. «В этом году Лондон также будет проводить такой обзор. Новая стратегия нацбезопасности будет сосредоточена на внешней политике в свете Брексита», – подчеркнула Ананьева.

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В то же время профессор СПбГУ, доктор политических наук Наталья Еремина отмечает: исторически Лондон выстраивает свою внешнюю политику по трем ключевым направлениям: Содружество наций (в которое входят Британия и почти все ее бывшие доминионы, колонии и протектораты), США и Европа.

«В условиях переориентации финансовых потоков в Азию тандем Британия – США заинтересован в торгово-экономическом сотрудничестве со странами Азиатско-Тихоокеанского региона. То есть традиционные для Лондона внешнеполитические направления сохраняются, но меняются акценты. Например, акцент на Индию в противовес Китаю. Сюда же можно отнести финансовые интересы Лондона в Гонконге», – сказала Еремина газете ВЗГЛЯД.

«Европа также остается зоной интересов Лондона. Но и здесь Британия вместе с США будет наращивать взаимодействие с теми странами, которые ориентированы на Лондон и Вашингтон. Речь идет прежде всего о Польше, Литве, Латвии и Эстонии», – добавила профессор.

То же самое касается и других регионов, будь то Африка или Ближний Восток. По мнению экспертов, в настоящее время Лондон ограничен в ресурсах, потому не может проводить самостоятельную внешнюю политику, которую необходимо подкрепить военной силой.

«Что касается постсоветского пространства – здесь у Британии есть особый интерес к Казахстану. На одном из заседаний британского парламента много говорилось о том, что Казахстан – одна из центральных стран региона. Поэтому сотрудничать с Нур-Султаном следует активнее, чем это делает ЕС. Кроме того, Казахстан обеспечивает Лондону выход к другим странам региона», – отметила Еремина.

В свою очередь руководитель исследовательской компании EuropeInsight Андрей Куликов полагает, что Британия больше всего заинтересована в подписании торговых соглашений с США и ЕС. «Причем торговое соглашение с США здесь первостепенно. Это будет подано как доказательство того, что внешняя политика нового правительства эффективна, и Великобритания может достигать больших успехов на международной арене вне Евросоюза», – сказал Куликов газете ВЗГЛЯД.

По словам эксперта, британская дипломатия также будет пытаться поддерживать вес страны в других регионах планеты, однако

«Лондон не может себе позволить распылять силы на большое количество задач».

При этом ждать потепления в отношениях с Россией не приходится, так как Британия остается одним из самых активных членов НАТО. «Об этом звучали заявления самого Бориса Джонсона. Кроме того, инфраструктура этих отношений настолько разрушена и уже сделано столько резких заявлений, что даже если британское руководство и захочет двигаться в этом направлении, то будет делать это постепенно», – отмечает Ананьева.

С ней соглашается и Еремина: перспективных моментов, которые говорили бы о размораживании диалога, нет. «Есть только экономические контакты. А в сложных политико-экономических условиях Лондон наверняка попытается переключить внимание населения в сторону другого объекта. Для этой роли чаще всего используется Россия», – резюмировала политолог.

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