Британия объявила о ревизии внешней политики, обороны и безопасности

Правительство Великобритании объявило о начале самого масштабного обзора своих приоритетов в области внешней политики, обороны, безопасности и международного сотрудничества с момента завершения холодной войны. Соответствующее распоряжение отдал премьер Борис Джонсон.

«Комплексный обзор будет охватывать все аспекты места Великобритании в мире – от роли нашей дипломатической службы и подхода к развитию до возможностей наших вооруженных сил и органов безопасности», – передает ТАСС сообщение канцелярии британского премьера.

Подчеркивается, что эта аналитическая работа выйдет за рамки проводящихся раз в несколько лет обзоров положения дел в различных областях и будет учитывать «совокупность глобальных возможностей и проблем, с которыми сталкивается Великобритания».

Планируется рассмотреть в том числе процесс закупок, который проводят вооруженные силы королевства и службы безопасности, борьбу с организованной преступностью. Британские власти намерены повысить эффективность использования технологий для адаптации к изменяющимся угрозам, с которыми сталкивается страна, – «от противодействия враждебной деятельности государств до укрепления вооруженных сил».

Джонсон заявил, что Британия должна двигаться вместе с меняющимся миром, «привлекая новые технологии и способы мышления». По его словам, внешняя политика государства «должна находиться в основе национальных интересов сейчас и в предстоящие десятилетия».

К работе привлекли основные министерства, в том числе МИД, Минобороны, Минфин, МВД, министерство по делам бизнеса, энергетики и промышленной стратегии, министерство по вопросам международного развития.

Комплексный обзор проводится вслед за выходом страны из состава Европейского союза, который произошел в ночь на 1 февраля. До 31 декабря 2020 года между Великобританией и ЕС будет действовать переходный период, а начиная с 1 января следующего года королевство намерено самостоятельно определять приоритеты в указанных областях.

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