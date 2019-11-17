Взгляд
17 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 17:44  |  vz.ru
Разделы

Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

«Нафтогазу», в отличие от украинских потребителей, невыгодно покупать дешевый российский газ Фото: РИА Новости
Украинский «Нафтогаз» в резких выражениях отверг щедрое предложение России – поставлять в страну газ со скидкой аж до 25%. «Это не скидка», утверждает руководство компании. Чем обосновывается столь демагогическое заявление, почему оно в реальности является лживым и какой в итоге будет цена газа для Украины в ближайшее время? Подробности...
Перейти а раздел…

Зачем Лукашенко нужна «бешеная напряженка» с Россией

По словам Лукашенко, «создается впечатление, что у нас напряженка с Россией бешеная»Фото: Pravda Komsomolskaya/Global Look Press
Лукашенко потребовал изменить договор о границе, который он и первый президент России Борис Ельцин подписали 25 лет назад. Батька хочет, чтобы туристов и дальнобойщиков, которые едут с Запада в Россию, не тормозили бы под Смоленском на российской границе. Белоруссия из-за этого теряет свою «транзитную привлекательность». Но Россия вряд ли согласится. И не только потому, что устала от потока «белорусских креветок». Подробности...
Перейти а раздел…

За гибель русского крейсера отомстили русские мины

Крейсер «Фридрих Карл» был гордостью германского флотаФото: общественное достояние
17 ноября – дата, знаменательная для российского флота. В этот день 1914 года русские моряки нанесли ощутимый удар кайзеровскому флоту – от российского минного оружия отправился на дно немецкий броненосный крейсер «Фридрих Карл». Такова оказалась месть за гибель русского крейсера «Паллада», потопленного германской подлодкой немногим ранее. Подробности...
Перейти а раздел…

Чем страшен для Британии гнев Китая

Старый флаг британской колонии стал одним из символов гонконгского бунтаФото: Bobby Yip/Reuters
Гонконгские «разборки» перекинулись на улицы Лондона. После того, как группа эмигрантов в британской столице напала на китайскую чиновницу из Гонконга, обычно сдержанный МИД КНР выдал жесткое заявление. Лондон обвинили в подливании масла в огонь гонконгских беспорядков и пригрозили ответными мерами. Но решится ли ведущий торговую войну с США Китай еще и на обострение отношений с Британией? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Бьет – значит, не любит

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
Совершенно непонятно, как будет работать закон о семейном насилии. Разобраться бы с существующими. Чтобы женщины не боялись идти в полицию. Чтобы им было куда уходить от насильника. Вообще – было куда идти. Подробности...
Обсуждение: 19 комментариев

Главный панк России против торжествующего либерализма

Антон Крылов, журналист
35-летний юбилей группы «Гражданская оборона» прошел практически незамеченным. А зря. Потому что, когда мы говорим про настоящий русский рок – мы говорим именно и прежде всего про «Гроб». Подробности...
Обсуждение: 23 комментария

Без штампа в паспорте о браке нет будущего

Петр Акопов, заместитель главного редактора газеты ВЗГЛЯД
Нужно ли оформлять семейные отношения официально? Дискуссии на эту тему возникают постоянно – вот и сейчас спор о том, «что дает печать в паспорте», увлек общество. Спорят на самом деле не о том: дело вовсе не в печати, а в отношении к семье как таковой. Отторжение «бумажки» – это не борьба с отжившими формальностями или государством. Подробности...
Обсуждение: 245 комментариев
    Перейти а раздел…

    Премьер Армении бросил вызов Cатане

    «Северный поток – 2» в цифрах и фактах

    Обсуждение: 4 комментария

    Израиль и Россия ищут выход из тупика

      Перейти а раздел…

      Историк Соколов в бронежилете на следственном эксперименте

      В пятницу арестованного историка Олега Соколова привезли на следственный эксперимент на набережную реки Мойки в Санкт-Петербурге, где, по данным следствия, он пытался утопить отрубленные руки своей убитой молодой невесты
      Подробности...

      На автомобильном салоне в Дубае показали люксовые суперкары

      В Дубае проходит ежегодный автомобильный салон. Это главная подобная выставка на Ближнем Востоке, проводится она с 1989 года. И хотя соперничать по статусу с главными автосалонами мира мотор-шоу в ОАЭ не может, крупнейшие автопроизводители нередко показывают здесь свои новинки
      Подробности...

      Венеция ушла под воду

      Венеция, знаменитый прибрежный город на северо-востоке Италии, снова оказалась под ударом стихии. На этот раз вода поднялась до рекордных за последние 50 лет значений и затопила исторический центр. На площади святого Марка не осталось ни голубей, ни туристов – уровень воды достиг 1 метра
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев
        Перейти а раздел…

        Zero Waste Shop: Первый безотходный стартап в Москве

        «Чол Сир»: Стартап, который делает Россию чище

        «Первый астраханский монетный двор»: Сувениры своими руками

          Перейти а раздел…
          Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?
          • Да (я женщина)

          • Да (я мужчина)

          • Нет (я женщина)

          • Нет (я мужчина)

          За кормление ребенка грудью мать выгнали из Третьяковки. Допустимо ли вообще публичное грудное вскармливание?
          • Да, безусловно

          • Да, без публичной демонстрации женской груди

          • Нет

          Как падение Берлинской стены изменило мир?
          • В лучшую сторону

          • В худшую сторону

          • Не изменило

            Перейти а раздел…

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

            Как за рубежом борются со старыми автомобилями?

            Как обманывают российских автомобилистов

            Обсуждение: 4 комментария
              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:Лукашенко предложил России отдавать оружие Белоруссии бесплатно
              Песков назвал главный вопрос лидеров «нормандского формата» к УкраинеЛукашенко рассказал о «грубейшей ошибке» Польши по отношению к РоссииРоссия собралась резко увеличить производство самолетов МС-21В Союзе биатлонистов России произошел скандал
              Пушков рассказал о «неприятной» для США новости об С-400Белоруссия захотела снижения цены на российский газНа акции оппозиции в Тбилиси развернули украинский флагОпубликовано видео убийства пешехода водителем-бизнесменом
              Украинские СМИ объявили о возвращении арестованных Россией военных кораблейРудковская показала «страшное» фото с историком СоколовымУкраинские силовики вывесили американские флаги в ДонбассеПользователи Сети ужаснулись списком желаний девочки на Рождество

              особый случай


              Многодетная мать сказала, почему разрешает шестилетнему сыну водить на скорости 130 км/ч

              финансирование ВСУ


              Блогер попросил Генпрокуратуру и ФСБ проверить «политического украинца» Орлушу

              рынок вооружений


              В Индии объяснили покупку французских истребителей вместо российских

              Видео

              QR-коды


              Премьер-министр Армении бросил вызов Сатане

              цена на газ


              Почему Украина отказывается от щедрого подарка России

              квартиры-гостиницы


              Как выгнать хостелы из жилых домов

              автодорога М-11


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              платная магистраль


              Трасса Москва – Петербург решила большую проблему и породила несколько маленьких

              Еще в цене


              Дмитрий Дробницкий: Кто и как создает «русские досье»

              Гуманитарная катастрофа


              Дмитрий Юрьев: Зачем и куда разводят войска в Донбассе

              Либеральный террор


              Максим Соколов: Коллективные письма – это смесь цинизма с идеализмом

              на ваш взгляд


              Нужен ли вам официальный брак с партнером/партнершей?

              Чем страшен для Британии гнев Китая

              Старый флаг британской колонии стал одним из символов гонконгского бунта   17 ноября 2019, 17:40
              Фото: Bobby Yip/Reuters
              Текст: Иван Абакумов,
              Михаил Мошкин

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Гонконгские «разборки» перекинулись на улицы Лондона. После того, как группа эмигрантов в британской столице напала на китайскую чиновницу из Гонконга, обычно сдержанный МИД КНР выдал жесткое заявление. Лондон обвинили в подливании масла в огонь гонконгских беспорядков и пригрозили ответными мерами. Но решится ли ведущий торговую войну с США Китай еще и на обострение отношений с Британией?

              В пятницу представитель китайского МИД Гэн Шуан выступил с жестким заявлением в адрес Великобритании. По его словам, английские власти должны перестать сочувствовать гонконгским радикалам и обеспечить поимку лиц, напавших в Лондоне на министра юстиции Гонконга. «Если британская сторона не откажется от ошибочных взглядов, не исправит ситуацию и будет подливать масло в огонь, она нанесет удар по собственным интересам – ответные меры последуют однозначно», – предупредил Гэн.

              Непосредственным поводом для демарша Пекина стал инцидент, произошедший накануне в Лондоне с Терезой Чэн – министром юстиции в правительстве специального административного региона Сянган (как официально именуется Гонконг). Чэн, прибывшая в Англию с визитом, подверглась преследованию группы демонстрантов. Судя по тому, что они выкрикивали оскорбления на кантонском диалекте, это были выходцы из Гонконга или соседней провинции Гуандун. 

              «В крупных городах Британии, США, Канады, Австралии имеются не просто диаспоры кантонцев, чьи предки выехали из региона в ХIХ-ХХ веке, а именно потомки жителей Гонконга. То, что происходит на их исторической родине сейчас, вызывает у них озабоченность. И сочувствие протестующим они и выразили соответствующим образом», – пояснил газете ВЗГЛЯД руководитель Центра изучения стран Дальнего Востока в Петербурге Кирилл Котков.

              Окруженная агрессивно настроенной толпой Тереза Чэн упала и повредила руку. По видеозаписи с кадрами случившегося неясно, толкнули министра или она споткнулась сама. Но, судя по заявлению Гэна, в Пекине расценили это однозначно. «Не думаю, что это было инициировано британскими спецслужбами, но в ряде случаев можно закрыть глаза на действия определенных сил. Можно молчаливо дать понять, что власть на стороне протестующих», – отметил Кирилл Котков.

              Китай связывает нападение с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, заявил Гэн Шуан. Как напоминают РИА «Новости», с начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей из «специального района» Пекину. Хотя глава автономии Кэрри Лам уже полностью отказалась от этой инициативы, оппозиция, особенно ее молодежное крыло, продолжает уличные выступления, требуя теперь уже отставки самой Лам и политических реформ.

              Как отмечала газета ВЗГЛЯД, если поначалу протест был сугубо мирным (в духе «революции зонтиков» 2014 года), то постепенно радикальное крыло оппозиции перешло к насилию.

              «Имидж «мирных протестующих детей» канул в Лету. Демонстранты поджигают на улице человека, который сказал им что-то оскорбительное,

              но это уже не вызывает возмущения мировой общественности», – сказал газете ВЗГЛЯД главный научный сотрудник ИМЭМО РАН Александр Ломанов.

              В сентябре демонстранты разгромили 40 станций городской подземки, в октябре бросили несколько «коктейлей Молотова» внутри станции метро «Коулун Тон». В начале ноября после столкновений с полицией были госпитализированы 17 раненых. Накануне стало известно, что 70-летний житель Гонконга умер в больнице после того, как демонстранты проломили ему голову кирпичом.

              Тереза Чэн (фото: LYNN BO BO/EPA/ТАСС)
              Тереза Чэн (фото: LYNN BO BO/EPA/ТАСС)

              В октябре посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил о появлении «украинских инструкторов» на акциях протеста в Гонконге. Показательно, что протестующие не скрывают: успешный пример Майдана их вдохновляет, они охотно используют приемы, опробованные в Киеве в 2014 году. «Они забывают, что сегодня в административном районе ВВП на душу населения составляет порядка 20 тысяч долларов. Но если они хотят такой же уровень жизни, как на Украине, этого можно в результате беспорядков добиться», – саркастически заметил Чжан.

              Но в гонконгских протестах был замечен не только украинский след. Как отмечала еще в 2016 году газета ВЗГЛЯД, оппозиционные настроения в бывшей британской колонии подогревает Запад: США и, что важно, экс-метрополия Гонконга – Соединенное Королевство. Одним из символов манифестаций оппозиции (а они собирали, напомним, до двух миллионов человек) стал старый флаг города с «Юнион Джеком» – тех времен, когда город был английской колонией. Именно под этим флагом оппозиционеры захватили ранее здание парламента Гонконга. В сентябре один из митингов протеста собрался как раз у консульства Соединенного Королевства. Размахивая уже не старыми, а современными британскими флагами, оппозиционеры призывали Лондон вмешаться и «спасти Гонконг», обвиняя Пекин в попытках нарушить политику «одна страна – две системы».

              Как указывала газета ВЗГЛЯД, свой вклад в формирование «пятой колонны» в Гонконге внес последний губернатор колонии, ныне здравствующий член палаты лордов Кристофер Паттен. Отмечалось, что на Лондон ориентировались и спонсор «революции зонтиков» олигарх Джимми Лай, и лидеры гонконгских христиан – католический священник, кардинал Джозеф Дзен (лорд Паттен – католик) и баптистский пастор Чжу Яомин. 

              Дело осложняется и историческими претензиями Пекина к Лондону. «У Поднебесной с Великобританией очень долгая история «разборок». Не кто иной, как Англия, была вдохновителем «опиумной войны» в первой четверти ХIХ века», – сказал ранее в интервью газете ВЗГЛЯД руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов. – Неслучайно именно она ассоциируется в Китае с колониальным типом поведения. И если политики начнут раскручивать этот образ, это вызовет огромную эмоциональную волну как внутри страны, так и за ее пределами», – отметил Маслов.

              Возмущение Китая тем, что Лондон поддерживает гонконгских радикалов, вполне понятно и предсказуемо. Но возникает вопрос – готов ли Пекин на фоне торговой войны с США принимать «ответные меры» еще и против Британии? Каким может быть китайский ответ?

              «Конечно, меры будут приняты, – полагает эксперт-китаист Кирилл Котков. – В китайском обществе очень сильные реваншистские настроения в обществе. Могут припомнить примеры из колониального прошлого. Могут кого-то выслать». Но до принятия более серьезных мер дело не дойдет, считает собеседник.

              «В целом в Поднебесной не хотят портить отношения с Западом. Поэтому, кстати, и не предпринимают резких действий в Гонконге, а пытаются пересидеть этот «Майдан» так же, как Франция пересидела бунт «желтых жилетов», – отметил Котков.

              Алексей Маслов считает, что ситуация будет развиваться несколько иначе. Антикитайские настроения в Великобритании будут раздуваться, тем более среди китайских дипломатов и политиков очень много «токсичных» людей», отметил эксперт в интервью.

              «Для начала Пекин попытается решить ситуацию дипломатическим путем, по сложившейся уже собственной традиции не выносить сор в публичное поле, – прогнозирует руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ. – Но если сделать этого не удастся, если Пекин придет к выводу, что такое нападение было лишь началом очередной цепочки давления, то он пойдет на крайние меры». 

              «Что может сделать Пекин? Он может сократить инвестиции, начать пересматривать вопрос о тарифах и льготах – сейчас в торговле двух стран относительно льготный режим. Может ограничиться объявлением персоной нон-грата на территории КНР одного или нескольких британских дипломатов», – предположил Маслов.

              «Не думаю, что мы можем так легко просчитать ответ Пекина, – в свою очередь отметил Александр Ломанов. – Китайская политика слишком сложная и достаточно современная, чтобы представить, что это обернется в «зеркальные» избиения британского политика, который прибудет на территорию Гонконга или материкового Китая». Но очевидно, что происходящее ведет к дальнейшему отчуждению между Китаем и Западом, и к углублению представления Пекина о том, что вся западная пропаганда свободы и демократии – это инструмент давления на Китай и его сдерживания», подчеркнул эксперт. Кроме того, лондонский инцидент дополнительно ударит по репутации самих гонконгских протестующих, полагает собеседник.

              Тем временем появились новые данные о том, как протесты ударили по уровню жизни в мегаполисе. Экономика Гонконга вошла в стадию технической рецессии: в правительственном докладе, опубликованном в пятницу, зафиксирован спад в 3,2% по сравнению с предыдущим кварталом. По итогам года ожидается «первое годовое падение с 2009 года», – цитирует ТАСС доклад.

              «Уже все катится к тому, что жители Гонконга сами начнут признавать, что система, обеспечивающая за счет частичного ограничения свободы собраний и слова порядок и экономическую стабильность, более подходит нынешнему Гонконгу, чем неограниченная свобода погромов, которая ведет к разрушению гонконгской экономики», – отметил по этому поводу Ломанов.

              Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............