Эксперт: В ответ на нападение на министра КНР может выслать британских дипломатов

Пекин может сократить инвестиции в Великобританию, начать пересмотр льготного режима в торговле, а может ограничиться высылкой нескольких дипломатов. Об этом заявил газете ВЗГЛЯД востоковед Алексей Маслов, комментируя совершенное в Лондоне нападение на гонконгского чиновника. МИД КНР уже пригрозил «ответными мерами».

«Думаю, что антикитайские настроения в Великобритании будут и дальше раздуваться, тем более среди китайских дипломатов и политиков очень много «токсичных» людей», – отметил руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Алексей Маслов.

Причем, в самом Китае, подчеркнул эксперт, подчас вообще не понимают причин антикитайских настроений. Ведь эта страна вкладывает очень много денег в страны западной Европы, в том числе и в Британию. «Поэтому Китаю кажется, что его должны любить. Китай не обладает большим умением действовать в подобных ситуациях, по сути он в первый раз с этим столкнулся. Пока что мы слышим от Гэна Шуана абсолютно стандартные тезисы. Кстати, я его лично знаю. Он говорит, как и положено ему по статусу», – поделился собеседник.

А вот в самом Китае раскрутить антибританские настроения также будет очень легко, поскольку действует исторический фактор. «У Поднебесной и Великобритании – очень долгая история разборок. Никто иной, как Англия была вдохновителем «опиумной войны» в начале XIX века. Неслучайно именно она ассоциируется в Китае с колониальным типом поведения. И если политики начнут раскручивать этот образ, это вызовет огромную эмоциональную волну как внутри страны, так и за ее пределами. Однако, думаю, для начала Пекин попытается решить ситуацию дипломатическим путем, по сложившейся уже собственной традиции, не выносить сор в публичное поле. Но если сделать этого не удастся, если Пекин придет к выводу, что такое нападение было лишь началом очередной цепочки давления, то он пойдет на крайние меры», – предположил Маслов.

«Что может сделать Пекин? Он может сократить инвестиции, начать пересматривать вопрос о тарифах и льготах – сейчас в торговле двух стран относительно льготный режим. Может ограничится объявлением персоной нон-грата на территории КНР одного или нескольких британских дипломатов», – заключил Алексей Маслов.

Накануне министр юстиции Гонконга Тереза Чэн подверглась преследованию группы демонстрантов (очевидно, гонконгских оппозиционеров) во время визита в Лондон. Будучи окружена на улице агрессивно настроенной толпой, чиновница упала и повредила руку. По видеозаписи неясно, толкнули министра или она споткнулась сама. С начала лета в Гонконге проходят массовые манифестации оппозиции.

В пятницу представитель китайского МИД Гэн Шуан выступил с жестким заявлением в адрес Великобритании. Он заявил, что английские власти должны обеспечить поимку лиц, напавших в Лондоне на министра, а также вообще перестать выражать сочувствие гонконгским радикалам.