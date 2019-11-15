Китай предъявил требование к Британии и пригрозил ответными мерами

Власти Великобритании должны перестать сочувствовать радикалам из Гонконга и обеспечить поимку лиц, напавших в Лондоне на чиновника из этого специального административного района, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Шуан заявил, что такими действиями «группа противников единого Китая из Гонконга продемонстрировала, что они агрессоры, абсолютно пренебрегающие законом», передает ТАСС.

«Их поступки уже перешли юридически дозволенные рамки и культурные нормы. (...) Мы требуем от Великобритании незамедлительно провести доскональное расследование по поводу произошедшего и обеспечить поимку злоумышленников», – призвал он.

По словам дипломата, действия гонконгских радикалов требуют немедленной жесткой реакции со стороны Лондона.

«Если британская сторона не откажется от ошибочных взглядов, не исправит ситуацию и будет подливать масло в огонь, она нанесет удар по собственным интересам – ответные меры последуют однозначно», – подытожил Шуан.

Представитель МИД Китая заявил также, что Пекин связывает нападение на чиновника в Лондоне с поведением ряда британских чиновников, которые пытаются вмешиваться в дела Гонконга, искажают факты и посылают антикитайским протестующим ложные сигналы, передает РИА «Новости».

Он также призвал Великобританию «проявлять осторожность в заявлениях и действиях, касающихся Гонконга, не вмешиваться в дела Гонконга и другие внутренние дела Китая».

«Я бы хотел подчеркнуть, что самым важным в настоящий момент остается прекращение насилия и хаоса, а также восстановление нормального порядка в Гонконге», – добавил Гэн Шуан.

Напомним, 14 ноября секретарь (министр) по вопросам юстиции гонконгского правительства Тереза Чэн подверглась преследованию группы антикитайских демонстрантов во время визита в Лондон для участия в симпозиуме по вопросам арбитража.

Ее окружили порядка 30 протестующих в масках, выкрикивавших в ее адрес критику и ругательства на кантонском диалекте китайского языка.

Окруженная агрессивно настроенной толпой, Чэн упала и повредила руку. По видеозаписи с кадрами случившегося не ясно, толкнул ли чиновницу кто-то из протестующих, или она споткнулась сама.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю.

Власти Гонконга отказались от законопроекта, но беспорядки продолжились.