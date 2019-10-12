Протестующие в Гонконге забросали метро «коктейлями Молотова»

Участники протестов бросили несколько «коктейлей Молотова» внутри станции метро в Гонконге, передает Reuters со ссылкой на правительство административного района.

В результате атаки станция метро Kowloon Tong была серьезно повреждена, люди не пострадали, передает ТАСС.

Полиция призвала протестующих «немедленно прекратить противоправные действия».

Работа метро Гонконга была приостановлена с вечера 4 октября после произошедших на станциях актов вандализма, учиненных радикальными антиправительственными демонстрантами. Его работа была возобновлена 6 октября.

В начале лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей города принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Протесты продолжаются, несмотря на решение главы местной администрации отказаться от этой инициативы.