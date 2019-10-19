У протестов в Гонконге обнаружили украинские приметы

Посол Китая в Москве Чжан Ханьхуэй сообщил о появлении «украинских инструкторов» на акциях протеста в Гонконге. Сами протестанты не скрывают, что успешный пример Майдана вдохновляет их, и они используют приемы, опробованные в Киеве в 2014 году. Эксперты отмечают, что протесты в Гонконге действительно приобретают черты украинского Майдана.

В пятницу посол КНР в Москве Чжан Ханьхуэй заявил, что «украинские элементы» приехали в Гонконг делиться протестным опытом. Дипломат не привел подробностей и сразу перешел к анализу риторики протестующих.

«Там некоторые хотят жить, как украинцы, – отметил посол, – но они забывают, что сегодня в административном районе ВВП на душу населения составляет порядка 20 тыс. долларов. Однако если они хотят такой же уровень жизни, как на Украине, этого можно в результате беспорядков добиться».

Цитируя Чжана, РИА «Новости», делает оговорку: по данным МВФ, на душу населения по паритету покупательной способности ВВП в Гонконге в прошлом году составил 64 тыс. долларов, а на Украине – 9 тысяч. Не исключено, что посол, называя цифру в 20 тыс. долларов, имел в виду ВВП на душу населения во всей КНР в целом.

По словам Чжана, цели сепаратистов в любом случае достигнуты не будут. «Но гарантировать жизнь на уровне украинцев – это возможно», – сыронизировал Чжан. Он назвал участников нападений на полицейских «бандитами», обвинив их также в разрушении объектов городской инфраструктуры.

О том, что волнения подогреваются из-за рубежа, ранее писала и пекинская пресса. Это можно было бы счесть партийной пропагандой, если бы и американский журнал Time не обнародовал в конце сентября статью «Лето протестов в Гонконге черпает вдохновение из украинской зимы в огне». Имеется в виду документальный фильм «Зима в огне», снятым американским режиссером советского происхождения Евгением Афинеевским.

Сам Афинеевский выпустил открытое письмо в поддержку активистов Гонконга, заявив, что «надежда, однозначно, сегодня возлагается на молодые поколения». В сентябре его ленту прокрутили сразу на 40 различных площадках Гонконга. «Зима в огне» показывает, что мы можем столкнуться со многими трудностями, но мы достигнем успеха, если продолжим борьбу. Фильм мотивирует не отступать», – сказал Исаак Ченг, бывший председатель демократической партии Демосист, которая выступает за независимость от Пекина.

«Протесты в Украине очень схожи с нашей ситуацией: они начинались мирно, а затем становились все радикальнее»,

– сказал Ханса, 23-летний организатор показа. Он, как и многие, другие считает для себя Евромайдан хорошим примером.

Другие активисты в своих соцсетях тоже признавались, что украинский опыт вдохновил их «продолжать и совершенствовать свою борьбу за свободу». Что касается критиков, то они называют фильм практическим пособием по организации цветной революции. Впрочем, открытых данных о высадке в Гонконге десанта из киевских инструкторов пока нет. Если они и впрямь прибыли в город, то в прессе такие украинцы пока ни разу не засветились.

Напомним, волнения в Гонконге продолжаются с июня. В начале октября они вспыхнули с новой силой. Если поначалу протест был сугубо мирным, то постепенно радикальное крыло уличной оппозиции перешло к насилию. Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в сентябре демонстранты разгромили 40 станций городской подземки, а в прошлые выходные бросили несколько «коктейлей Молотова» внутри станции метро «Коулун Тон». Полиция также применяет все более жесткие меры, в том числе резиновые пули, а недавно впервые один из полицейских выстрелил по демонстрантам из боевого оружия.

«Сейчас будут добиваться крови в Гонконге, – уверен бывший главный редактор газеты «Киевский телеграф», живущий в Москве политэмигрант Владимир Скачко. По его мнению, события в китайской автономии разворачиваются по сценарию книги Джина Шарпа, автора общего руководства по мирному свержению неугодных США режимов. И сообщение посла КНР Скачко считает вполне правдоподобным: «За деньги политические гастарбайтеры-революционеры поедут куда угодно – хоть в Африку. Так что Гонконг – не последний пункт, где появляются украинские флаги как предвестники государственного переворота».

Как напоминает Скачко, по сценарию «цветной революции» на определенном этапе мирный протест заменяется силовым, появляются первые «сакральные жертвы» – убийство кого-то из мирных протестантов и подпольная замена мирных манифестантов боевиками, в качестве возмездия за жертву начинаются уличные бои. И если власть дает слабину, то совершается государственный переворот», – говорит Скачко газете ВЗГЛЯД.

В отличие от него, старший научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН Василий Кашин сомневается в том, что «украинские элементы» в Гонконге прямо участвуют в волнениях, хотя в этом мегаполисе действительно живет «некоторое количество» украинских экономических эмигрантов.

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«Они занимаются торговлей, либо работают техническими специалистами, айтишниками. Часто полулегально подрабатывают. Но я не слышал, чтобы они участвовали в политической деятельности. Дело в том, что у них довольно сомнительный статус, они часто нарушают миграционное законодательство и поэтому не заинтересованы привлекать к себе внимание», – пояснил Кашин газете ВЗГЛЯД.

По оценке эксперта, в КНР наметилась линия объяснять происходящее в Гонконге вмешательством внешних сил, «что на самом деле – преувеличение», поскольку на самом деле ситуация вышла из-под контроля «из-за серьезного внутреннего давления». Однако Кашин не удивлен тем, что «Зима в огне» используется в пропаганде на митингах. По его словам, гонконгские протестанты верят, что с ними солидарен весь мир, хотя на самом деле это миф.

«Для них важно, что о них говорят по американским телеканалам. На самом деле, это им ничем не поможет. Но в рамках поддержания мифа они могут вспоминать хоть украинцев, хоть аборигенов Австралии», – подчеркнул собеседник.

Однако переход демонстрантов на «коктейли Молотова» действительно означает радикализацию протеста, признает Кашин. «Манифестанты начинают действовать все более активно и агрессивно. Это долгосрочный тренд на протяжении многих недель. Видимо, это приближает момент, когда силам правопорядка придется предпринять решительные действия. То, что представители Пекина сравнивают происходящее с событиями на Украине, признак подготовки к таким решительным шагам», – предрекает эксперт.

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