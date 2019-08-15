США напрасно дразнят Китай гонконгским бунтом

Пекин все жестче реагирует на события в Гонконге, а точнее на вмешательство США в свои внутренние дела. Советы «не совать свой нос» звучат уже не только со страниц прессы, но и из уст официальных представителей. Америка действительно влияет на происходящее в специальном административном районе Китая. Но, похоже, не осознает целей и последствий этого вмешательства.

«Налицо тип «цветной революции», за кулисами которой управляют некие силы - «западники». Они хотят устроить хаос в Гонконге, чтобы создать сложности для развития Китая... Гонконг - он китайский, а не американский или английский. Мы не допустим, чтобы чужаки совали нос в наши дела. Китай имеет силы, возможности и волю защищать свои интересы. Если эти силы извне не прекратят вмешательство во внутренние дела Китая - они получат по заслугам».

Так заявил в среду новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Он еще не вручил свои верительные грамоты Владимиру Путину, но на прошлой неделе прибыл в Москву. Совет «не совать свой нос» в точности повторяет прозвучавшее накануне заявление китайского МИДа:

«Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы еще раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

Оно прозвучало в ответ на запись, появившуюся в твиттере президента США Дональда Трампа, в которой говорилось о том, что по данным американской разведки китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. «Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!» - призвал Трамп.

Недовольство Пекина совершенно понятно – Гонконг, по китайски Сянган, уже 22 года является китайской территорией, пусть и с особым статусом. Какие бы беспорядки там не происходили, и какие бы меры к их успокоению не предпринимал Пекин – это внутреннее дело Китая и ничье другое. Не говоря уже о том, что вводить войска и тем более подавлять «восстание» китайские власти не собираются: Сянган важен как уникальное «совместное предприятие» англосаксонской финансовой системы и китайского государства, да и укрощать смутьянов Пекин предпочитает руками местных властей.

Возмущение Пекина вызвано еще и тем, что попытки Штатов спекулировать на волнениях в Гонконге накладываются на набирающую темпы американо-китайскую торговую войну. Которая, в свою очередь, является лишь самой заметной частью общей политики США по сдерживанию Китая - геополитической игре, включающей в себя как военные, так и финансовые, как дипломатические, так и пропагандистские приемы.

Вашингтон давит на Пекин разными способами - в зависимости от ситуации и темы.

В пропагандистском плане работа идет в первую очередь по чувствительным для китайцев точкам, не исключая даже такой запретной темы для двухсторонних отношений как тайваньская. Все активнее США активно разыгрывают свою любимую тему прав человека: будь то «ущемляемого мусульманского населения Синьцзяна», Тибета, китайских правозащитников или гонконгских демонстрантов.

Понятно, что кроме чистой пропаганды, которая направлена скорее на создание негативного образа Китая в мире, чем на внутрикитайскую аудиторию, огороженную к тому же «великой китайской интернет-стеной», американцы прибегают и к разведывательной, и к прямо провокационной подрывной деятельности в том же Гонконге. Там, в отличие от остального Китая, благодаря их партнерам из английских спецслужб, есть более чем солидная агентура. И большая база сочувствующих.

Нынешние беспорядки в Гонконге идут уже два месяца – и первое время Пекин воздерживался от официальных обвинений США в попытке разыграть «гонконгскую карту», хотя основания для подобных упреков были. Но Вашингтон, увлеченный противостоянием с КНР, не смог удержаться от соблазна публично засветить свою причастность к гонконгским событиям. Американские руководители стали не только поддерживать требования демонстрантов, но и встречаться с их представителями. Это было уже прямым вызовом, на который Китай не мог не реагировать.

На прошлой неделе в «Жэньминь жибао» появилась статья под заголовком «Китай не позволит внешним силам вмешиваться в дела Сянгана», в которой Штаты впрямую обвиняются во вмешательстве в происходящее в Гонконге. Одно перечисление публичных действий американцев впечатляет:

«Согласно доступной информации, в конце февраля-начале марта этого года генеральное консульство США в Сянгане и Аомэне открыто осуждало администрацию Сянгана во внесении поправок в принцип «одна страна, две системы», вмешивалось в дела района.

В марте вице-президент США Майк Пенс встретился с представителями оппозиции Сянгана в Соединенных Штатах.

В мае госсекретарь США Майк Помпео также провел встречу с оппозиционерами Сянгана и открыто осудил попытки специального административного района изменить закон об экстрадиции.

В июне председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси открыто заявила, что демонстрации в Сянгане являются «красивым пейзажем».

В июле Пенс, Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поочередно встретились с представителями оппозиционеров Сянгана. По последним репортажам СМИ, среди насильственно настроенных демонстрантов можно заметить иностранцев и даже американский флаг.

На днях Пелоси вновь опубликовала ошибочное заявление, согласно которому необходимо продвигать «проект по правам человека и демократии в Сянгане», который обсуждается в рамках Конгресса, прикладывать усилия для защиты демократии, свободы и верховенства закона».

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А уже в этот понедельник в «Женьминь Жибао» вышел текст «У Китая достаточно средств и сил усмирить возможные волнения в Сянгане», осуждающий «общеизвестные преступления внешних сил, которые выступают против Китая и создают хаос в Сянгане». Тут уже прямо говорится о том, что «внешние силы предоставили план оппозиционерам и оборудование радикалам»:

«Кроме этого, они публикуют предвзятые мнения, оказывая поддержку оппозиционерам, посылают экспертов, разведчиков и других лиц, подрывавших авторитет законной власти. Внешние силы даже дают инструкции радикалам в Сянгане по одежде и лозунгам, их намерения глубоки, усилия тверды, но они известны миру».

И у них ничего не получится – потому что «необходимо непременно остановить силы, выступающие против Китая и стоящие за беспорядками в Сянгане. У КНР достаточно средств и сил стремительно усмирить возможные волнения, а также разгромить коварные планы внешних сил».

Это не нужно воспринимать как призыв к наведению порядка в Гонконге силовым путем. Пекин просто дает Вашингтону понять, что из планов по дестабилизации ситуации в Китае с помощью гонконгских бунтов ничего не выйдет. Так оно и есть – невозможно представить ситуацию, при которой Си Цзиньпин позволит гонконгским событиям перерасти в бунт. И уж тем более Пекин не допустит, чтобы происходящее в Гонконге как-то сказалось на ходе американо-китайских переговоров, условно называемых торговыми, потому что как раз в этом и состоит цель США. До этого Трамп пытался давить на Китай через тайваньский вопрос и «корейскую ядерную проблему» - с точно такой же целью и с таким же нулевым результатом.

В Вашингтоне не понимают бесперспективность подобного давления на Китай. Но при этом, конечно, и не делают на такую тактику слишком большую ставку. Даже осознавая опасность подобных игр и то, что в конечном счете могут ими навредить самим себе (тем, что передавив на гонконгском направлении, разозлят китайцев, и сделают невозможными вообще никакие переговоры на тему торговли), американцы просто не могут отказаться от привычной практики.

Инерция привычки падающей сверхдержавы – страшная сила. Особенно тогда, когда кажется, что все работает как надо, хотя на самом деле никакой стратегической пользы «подрывные действия» не приносят. А вот вред могут принести очень существенный – и вовсе не Китаю.