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15 августа, четверг  |  Последнее обновление — 08:53  |  vz.ru
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Украина создала Газпрому новые проблемы

«Нафтогаз» мешает Газпрому брать кредиты в Люксембурге Фото: Владимир Астапкович/РИА Новости
«Нафтогаз» выиграл серьезное сражение в суде против России. Суд Люксембурга по иску Киева арестовал активы компании-эмитента еврооблигаций Газпрома и даже постановил привести в исполнение решение арбитража о взыскании 2,6 млрд долларов. Ранее Газпром успешно отбивался в судах от арестов своих активов. Что же произошло сейчас и к каким дальнейшим последствиям это приведет? Подробности...
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«Взрыв российского Skyfall» выявил некомпетентность разведки США

Разведка США вводит Трампа в заблуждениеФото: Минобороны России/Youtube
Американские СМИ со ссылкой на военную разведку заявили, что на полигоне под Северодвинском взорвалась российская перспективная ракета «Буревестник» (код НАТО Skyfall). Позже с аналогичным заявлением выступил Дональд Трамп, добавив, что у Вашингтона есть «более продвинутые технологии», чем у Москвы. Эксперты считают, что президента США могли намеренно ввести в заблуждение.  Подробности...
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Россия забывает о священности великих побед

На российских памятниках все чаще стали изображать иностранных солдат или вражеское вооружениеФото: Валерий Ветелкин
Ольга Бузова назвала себя блокадницей, а в амурском поселке на памятнике погибшим в Великой Отечественной изобразили силуэты американских солдат. Новости о подобных событиях стали появляться в последнее время слишком часто. Чем вызвана эта историческая безграмотность и столь неуважительное отношение к памяти о великой войне? Подробности...
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США напрасно дразнят Китай гонконгским бунтом

На демонстрации в Гонконге в начале августаФото: Kim Kyung Hoon/Reuters
Пекин все жестче реагирует на события в Гонконге, а точнее на вмешательство США в свои внутренние дела. Советы «не совать свой нос» звучат уже не только со страниц прессы, но и из уст официальных представителей. Америка действительно влияет на происходящее в специальном административном районе Китая. Но, похоже, не осознает целей и последствий этого вмешательства. Подробности...
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Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»

Число погибших в пожаре в Хабаровском крае детей достигло четырехФото: пресс-служба правительства Хабаровского края/ТАСС
Пепел хабаровского детского лагеря «Холдоми» поссорил законодателей и представителей туриндустрии. Первые требуют еще ужесточить правила для детского летнего отдыха, вторые – напротив, смягчить. Говорят, чиновники насколько закрутили гайки, что теперь летние детские лагеря разбивают вообще неофициально, по закону не получается. Правда ли, что запреты в этой сфере дают обратный эффект? Подробности...
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Споры вокруг выборов есть и будут

Алена Булгакова, руководитель исполкома движения «Корпус» За чистые выборы»»
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На смену сионистскому заговору пришел русский

Владас Повилайтис, доктор философских наук, БФУ имени И. Канта
Я восхищаюсь своей страной. Так тонко, так умело воздействовать на общественное мнение, манипулировать Европарламентом, Советом Европы, да и вообще земным шаром Подробности...
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Битва, происходившая у нас, но без нашего участия

Сергей Зацаринный, писатель
Общая история, многовековое соседство – при желании это может стать почвой для сотрудничества. А может быть причиной конфронтации и взаимных претензий. Все зависит от точки зрения. Подробности...
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              США напрасно дразнят Китай гонконгским бунтом

              На демонстрации в Гонконге в начале августа   15 августа 2019, 08:20
              Фото: Kim Kyung Hoon/Reuters
              Текст: Петр Акопов

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              Пекин все жестче реагирует на события в Гонконге, а точнее на вмешательство США в свои внутренние дела. Советы «не совать свой нос» звучат уже не только со страниц прессы, но и из уст официальных представителей. Америка действительно влияет на происходящее в специальном административном районе Китая. Но, похоже, не осознает целей и последствий этого вмешательства.

              «Налицо тип «цветной революции», за кулисами которой управляют некие силы - «западники». Они хотят устроить хаос в Гонконге, чтобы создать сложности для развития Китая... Гонконг - он китайский, а не американский или английский. Мы не допустим, чтобы чужаки совали нос в наши дела. Китай имеет силы, возможности и волю защищать свои интересы. Если эти силы извне не прекратят вмешательство во внутренние дела Китая - они получат по заслугам».

              Так заявил в среду новый посол Китая в России Чжан Ханьхуэй. Он еще не вручил свои верительные грамоты Владимиру Путину, но на прошлой неделе прибыл в Москву. Совет «не совать свой нос» в точности повторяет прозвучавшее накануне заявление китайского МИДа:

              «Гонконг относится исключительно к внутренней политике Китая. Мы еще раз призываем американскую сторону прекратить совать свой нос в дела Гонконга».

              Оно прозвучало в ответ на запись, появившуюся в твиттере президента США Дональда Трампа, в которой говорилось о том, что по данным американской разведки китайская армия стягивается к границе с Гонконгом. «Все должны сохранять спокойствие и быть осторожными!» - призвал Трамп.

              Недовольство Пекина совершенно понятно – Гонконг, по китайски Сянган, уже 22 года является китайской территорией, пусть и с особым статусом. Какие бы беспорядки там не происходили, и какие бы меры к их успокоению не предпринимал Пекин – это внутреннее дело Китая и ничье другое. Не говоря уже о том, что вводить войска и тем более подавлять «восстание» китайские власти не собираются: Сянган важен как уникальное «совместное предприятие» англосаксонской финансовой системы и китайского государства, да и укрощать смутьянов Пекин предпочитает руками местных властей.

              Возмущение Пекина вызвано еще и тем, что попытки Штатов спекулировать на волнениях в Гонконге накладываются на набирающую темпы американо-китайскую торговую войну. Которая, в свою очередь, является лишь самой заметной частью общей политики США по сдерживанию Китая - геополитической игре, включающей в себя как военные, так и финансовые, как дипломатические, так и пропагандистские приемы.

              Вашингтон давит на Пекин разными способами - в зависимости от ситуации и темы.

              В пропагандистском плане работа идет в первую очередь по чувствительным для китайцев точкам, не исключая даже такой запретной темы для двухсторонних отношений как тайваньская. Все активнее США активно разыгрывают свою любимую тему прав человека: будь то «ущемляемого мусульманского населения Синьцзяна», Тибета, китайских правозащитников или гонконгских демонстрантов.

              Понятно, что кроме чистой пропаганды, которая направлена скорее на создание негативного образа Китая в мире, чем на внутрикитайскую аудиторию, огороженную к тому же «великой китайской интернет-стеной», американцы прибегают и к разведывательной, и к прямо провокационной подрывной деятельности в том же Гонконге. Там, в отличие от остального Китая, благодаря их партнерам из английских спецслужб, есть более чем солидная агентура. И большая база сочувствующих.

              Нынешние беспорядки в Гонконге идут уже два месяца – и первое время Пекин воздерживался от официальных обвинений США в попытке разыграть «гонконгскую карту», хотя основания для подобных упреков были. Но Вашингтон, увлеченный противостоянием с КНР, не смог удержаться от соблазна публично засветить свою причастность к гонконгским событиям. Американские руководители стали не только поддерживать требования демонстрантов, но и встречаться с их представителями. Это было уже прямым вызовом, на который Китай не мог не реагировать.

              На прошлой неделе в «Жэньминь жибао» появилась статья под заголовком «Китай не позволит внешним силам вмешиваться в дела Сянгана», в которой Штаты впрямую обвиняются во вмешательстве в происходящее в Гонконге. Одно перечисление публичных действий американцев впечатляет:

              «Согласно доступной информации, в конце февраля-начале марта этого года генеральное консульство США в Сянгане и Аомэне открыто осуждало администрацию Сянгана во внесении поправок в принцип «одна страна, две системы», вмешивалось в дела района.

              В марте вице-президент США Майк Пенс встретился с представителями оппозиции Сянгана в Соединенных Штатах.

              В мае госсекретарь США Майк Помпео также провел встречу с оппозиционерами Сянгана и открыто осудил попытки специального административного района изменить закон об экстрадиции.

              В июне председатель Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси открыто заявила, что демонстрации в Сянгане являются «красивым пейзажем».

              В июле Пенс, Помпео и советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон поочередно встретились с представителями оппозиционеров Сянгана. По последним репортажам СМИ, среди насильственно настроенных демонстрантов можно заметить иностранцев и даже американский флаг.

              На днях Пелоси вновь опубликовала ошибочное заявление, согласно которому необходимо продвигать «проект по правам человека и демократии в Сянгане», который обсуждается в рамках Конгресса, прикладывать усилия для защиты демократии, свободы и верховенства закона».

              А уже в этот понедельник в «Женьминь Жибао» вышел текст «У Китая достаточно средств и сил усмирить возможные волнения в Сянгане», осуждающий «общеизвестные преступления внешних сил, которые выступают против Китая и создают хаос в Сянгане». Тут уже прямо говорится о том, что «внешние силы предоставили план оппозиционерам и оборудование радикалам»:

              «Кроме этого, они публикуют предвзятые мнения, оказывая поддержку оппозиционерам, посылают экспертов, разведчиков и других лиц, подрывавших авторитет законной власти. Внешние силы даже дают инструкции радикалам в Сянгане по одежде и лозунгам, их намерения глубоки, усилия тверды, но они известны миру».

              И у них ничего не получится – потому что «необходимо непременно остановить силы, выступающие против Китая и стоящие за беспорядками в Сянгане. У КНР достаточно средств и сил стремительно усмирить возможные волнения, а также разгромить коварные планы внешних сил».

              Это не нужно воспринимать как призыв к наведению порядка в Гонконге силовым путем. Пекин просто дает Вашингтону понять, что из планов по дестабилизации ситуации в Китае с помощью гонконгских бунтов ничего не выйдет. Так оно и есть – невозможно представить ситуацию, при которой Си Цзиньпин позволит гонконгским событиям перерасти в бунт. И уж тем более Пекин не допустит, чтобы происходящее в Гонконге как-то сказалось на ходе американо-китайских переговоров, условно называемых торговыми, потому что как раз в этом и состоит цель США. До этого Трамп пытался давить на Китай через тайваньский вопрос и «корейскую ядерную проблему» - с точно такой же целью и с таким же нулевым результатом.

              В Вашингтоне не понимают бесперспективность подобного давления на Китай. Но при этом, конечно, и не делают на такую тактику слишком большую ставку. Даже осознавая опасность подобных игр и то, что в конечном счете могут ими навредить самим себе (тем, что передавив на гонконгском направлении, разозлят китайцев, и сделают невозможными вообще никакие переговоры на тему торговли), американцы просто не могут отказаться от привычной практики.

              Инерция привычки падающей сверхдержавы – страшная сила. Особенно тогда, когда кажется, что все работает как надо, хотя на самом деле никакой стратегической пользы «подрывные действия» не приносят. А вот вред могут принести очень существенный – и вовсе не Китаю.


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