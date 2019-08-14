Большинство демонстрантов покинули аэропорт Гонконга, ситуация в воздушной гавани приходит в норму, идет регистрация пассажиров на рейсы, сообщает местное телевидение.

Онлайн-табло аэропорта по-прежнему показывает задержку некоторых рейсов, но рейс «Аэрофлота» из Москвы летит по расписанию, передает ТАСС.

Власти Гонконга осудили произошедшие днем ранее беспорядки в залах прилета и отлета.

«Накануне вечером большая группа демонстрантов незаконно собралась в международном аэропорту. Они задержали, преследовали и подвергли унижениям пассажира и журналиста», – говорится в заявлении правительства Гонконга.

Там добавили, что оба пострадавших были госпитализированы.

Во вторник полиция Гонконга начала попытки штурма аэропорта, в котором засели демонстранты. Сообщалось о столкновениях в здании аэровокзала.

Демонстранты взяли в заложники журналиста. Его связали и избили.

Напомним, суд предписал выгнать демонстрантов из аэропорта Гонконга.