Суд предписал выгнать демонстрантов из аэропорта Гонконга

Аэропорт в Гонконге получил судебный запрет против демонстрантов, которые захватили воздушную гавань, сообщают источники.

Решение суда вступит в силу, как только документ будет вывешен в публичном месте в аэропорту. Однако пока не сообщается, как участников протестов планируют выгонять из здания, передает РИА «Новости» со ссылкой на South China Morning Post.

Полиция Гонконга задержала пять человек за хранение оружия и нападение на правоохранителей.

В аэропорту демонстранты напали на двух человек, в том числе журналиста. Оба госпитализированы. Кроме того, пострадали двое полицейских, которые теперь также проходят лечение.

Правительство Гонконга осудило протестующих, действия которых «вышли далеко за рамки мирных демонстраций». По мнению властей Гонконга, участники акций протеста «перешли грань цивилизованного общества».

Напомним, демонстранты взяли в заложники журналиста Global Times. Его связали и избили.