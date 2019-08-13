Участники протеста захватили в заложники журналиста в аэропорту Гонконга

В аэропорту Гонконга демонстранты взяли в заложники журналиста Global Times, сообщает издание.

Как сообщает Global Times, журналист «подвергся жестокому нападению», когда выполнял свою работу.

«Я поддерживаю полицию Гонконга, теперь вы можете меня избить», – заявил журналист.

При этом подчеркивается, что участники протестов мешали медикам оказать помощь журналисту, которого демонстранты связали и избили.

Отмечается, что в вещах сотрудника Global Times нашли футболку с надписью «Я люблю полицию Гонконга».

Condemnation for violence poured in after Global Times reporter #FuGuohao was brutally assaulted by rioters at #HK airport around midnight Tuesday while he was performing reporting tasks. https://t.co/Rfp7vIYCJg pic.twitter.com/i433NGqg60 — Global Times (@globaltimesnews) August 13, 2019

Напомним, полиция Гонконга начала попытки штурма аэропорта, в котором засели демонстранты. Сообщалось о столкновениях в здании аэровокзала.