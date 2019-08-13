Полиция пытается штурмовать аэропорт в Гонконге

Сотрудники полиции пытаются выбить из международного аэропорта Гонконга протестующих, которые заняли его во вторник.

Полицейские проводят задержания демонстрантов, которые блокируют пассажирам проход к зонам досмотра и паспортного контроля, сообщает РЕН-ТВ, публикуя видео из аэропорта.

На кадрах видно, что демонстранты забаррикадировались в здании аэровокзала.

Sky News сообщает, что разгон протестующих оказался неудачным.

"The protesters are all inside" - Sky's @RamsaySky is at Hong Kong airport as riot police leave after failing to disperse protesters.



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Guardian пишет, что к границам Гонконга перемещается китайская военная техника.

China releases video showing troop carriers moving to Hong Kong border – video https://t.co/WnpUKLFYf7 — Guardian news (@guardiannews) August 13, 2019

Ранее сообщалось, что международный аэропорт Гонконга отменил все вылетающие рейсы после того, как демонстранты пришли в зал вылетов.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня.