Аэропорт Гонконга заблокирован демонстрантами

Международный аэропорт Гонконга отменил все вылетающие рейсы после того, как демонстранты пришли в зал вылетов, сообщило руководство воздушной гавани.

«Работа аэропорта серьезно нарушена. Мы рекомендуем всем пассажирам покинуть здания терминалов как можно скорее», – сообщила администрация учреждения, передает РИА «Новости».

Сотни протестующих заняли территорию около стоек регистрации с 14.30 по местному времени и заблокировали выходы на вылет. Порядка 1 тыс. человек также находятся в зоне прилета.

Демонстранты не дают пассажирам пройти к зонам досмотра и паспортного контроля, сообщают местные СМИ. Между протестующими и пассажирами начались конфликты.

Очевидцы запечатлели ситуацию в аэропорту на видео и опубликовали в соцсетях. Сообщается, что протестующие блокируют проходы с помощью продуктовых тележек.

Ранее в понедельник аэропорту пришлось отменить все вылетающие вечерние рейсы. Сообщалось, что воздушная гавань отменила более 300 авиарейсов из-за продолжающихся массовых протестов.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня.