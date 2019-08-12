Аэропорт Гонконга из-за демонстрантов отменил все вылетающие рейсы

Администрация аэропорта Гонконга сообщила об отмене всех вылетающих рейсов с 18.00 (13.00 мск) из-за действий демонстрантов.

Прилетающие рейсы это решение не затронуло, передает ТАСС со ссылкой на онлайн-табло аэропорта.

Демонстранты скопились в аэропорту после сообщений о том, что полицейский в воскресенье случайно выбил глаз активистке, выстрелив из травматического пистолета в ходе операций по разгону митингующих.

Скопления митингующих собрались как в зале прилета, так и в зале отлета. Администрация воздушной гавани предупреждала, что к стойкам регистрации будут допущены пассажиры с билетами.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. В субботу полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заблокировали дороги. Демонстранты применили против полиции лазеры и «коктейли Молотова».