Протестующие в Гонконге применили лазеры против полиции

Демонстранты в Гонконге стали применять лазеры против сотрудников правоохранительных органов, пострадали девять полицейских.

За последние дни в общей сложности девять полицейских пострадали, из них трое в пятницу были госпитализированы с воспалением области глазницы, передает РИА «Новости» со ссылкой на RTHK.

В полиции пояснили, что лазер может вызвать воспаление глазницы и привести к очень серьезным травмам. Подчеркивается, что такие действия станут поводом для задержания.

Ранее в субботу полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заблокировали дороги. Митингующие установили баррикады установили на дороге в районе Тайвай, движение автотранспорта было парализовано.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня.