Против митингующих в Гонконге применили слезоточивый газ

Полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заблокировали дороги. Митингующие установили баррикады установили на дороге в районе Тайвай, движение автотранспорта было парализовано.

В заявлении полиции Гонконга говорится, что после «многочисленных тщетных предупреждений» правоохранители применили слезоточивый газ и «минимум силы» для их разгона, передает РИА «Новости».

Участников акций протеста призвали покинуть район незамедлительно. Кроме того, местным жителям напомнили о необходимости держать окна закрытыми и оставаться в помещении в случае необходимости.

Также сообщается, что демонстранты заблокировали вход в туннель Кросс-Харбор, проходящий под водами бухты Виктория, что также привело к серьезным проблемам с движением и оказанием экстренных услуг.

Между тем официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин прокомментировала телефонный звонок министра иностранных дел Великобритании Доминика Рааба главе администрации Гонконга Кэрри Лам. Она призвала британские власти перестать заниматься провокациями и не вмешиваться в дела Гонконга.

По ее словам, «оказание британским правительством давления на главу администрации Сянгана (китайское название Гонконга – прим. ВЗГЛЯД) посредством прямого телефонного звонка является ошибочным действием».

Хуа Чуньин напомнила, что Гонконг уже давно не является британской колонией. «Любые иностранные государства не должны вмешиваться в дела Сянгана», – резюмировала она.

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин посоветовала своей коллеге из Госдепа Морган Ортагус не нападать на КНР, тем самым пытаясь прикрыть факты вмешательства США в дела Гонконга.

Москва заявила, что со всей серьезностью относится к заявлениям Пекина о вмешательстве американской стороны во внутренние дела Китая.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.