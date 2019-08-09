Москва оценила сообщения о вмешательстве США в дела Китая

Москва в курсе заявлений Пекина о вмешательстве спецслужб США во внутренние дела Китая, заявила представитель МИД России Мария Захарова.

«Слышали заявления китайского руководства, которое впрямую обвинило целый ряд западных спецслужб, в частности, представителя спецслужб США во вмешательстве во внутренние дела – и не просто глобальное вмешательство на некой теоретической базе, а конкретное участие в тех беспорядках и в организации тех беспорядков, которые мы наблюдаем на территории Гонконга КНР», – заявила Захарова, передает РИА «Новости».

Она добавила, что Россия относится к этой информации «со всей серьезностью».

Ранее официальный представитель МИД Китая Хуа Чуньин посоветовала своей коллеге из Госдепа Морган Ортагус не нападать на КНР, тем самым пытаясь прикрыть факты вмешательства США в дела Гонконга.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Эксперты предсказали ужесточение контроля над Гонконгом со стороны Пекина в случае продолжения протестов.