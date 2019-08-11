В Гонконге протестующие пустили в ход «коктейли Молотова»

Демонстранты в Гонконге атаковали полицию бутылками с зажигательной смесью, сообщает китайское издание People's Daily. Среди сотрудников правоохранительных органов есть пострадавшие.

По информации South China Morning Post, один полицейский госпитализирован с ожогами, передает ТАСС.

В выходные в Гонконге проходит очередная акция протеста. В воскресенье по меньшей мере в трех районах произошли столкновения демонстрантов с полицией, стражи порядка применили слезоточивый газ для разгона толпы.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня. Столкновения на улицах города становятся все более ожесточенными, уже пострадали десятки человек. В субботу полиция Гонконга применила слезоточивый газ для разгона демонстрантов, которые заблокировали дороги. Демонстранты применили против полиции лазеры.