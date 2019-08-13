Из-за протестов в аэропорту Гонконга сорваны 300 авиарейсов

Аэропорт Гонконга был вынужден отменить более 300 авиарейсов из-за продолжающихся массовых протестов, сообщают СМИ.

Демонстранты вторглись в аэропорт еще в пятницу. Планировалось, что через три дня они прекратят мешать работе аэропорта, но в понедельник участники передумали – в залах собрались тысячи демонстрантов, передает ТАСС со ссылкой на South China Morning Post.

Аэропорту пришлось отменить все вылетающие вечерние рейсы.

К утру вторника работа воздушной гавани так и не была восстановлена.

Однако рейс из Москвы прибыл в Гонконг по расписанию. Самолет «Аэрофлота» готовится отправиться обратно в Россию.

Поводом для продолжения акции после установленного срока послужило сообщение о том, что полиция при использовании травматического оружия выбила глаз активистке.

Протесты в Гонконге продолжаются с июня.