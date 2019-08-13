Из-за протестов в аэропорту Гонконга сорваны 300 авиарейсов

13 августа, вторник | Последнее обновление — 08:13 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА:Введенный после пожара в лагере «Холдоми» режим ЧС снят
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Рост цен на продовольствие принесет пользу россиянам
Хабаровск хочет сравняться с Москвой и Петербургом
Трагедию на секретном полигоне спровоцировал ряд совпадений
Для борьбы с извращенцами корейцам пригодился бы опыт России
Строгость закона не предотвратила трагедию в детском лагере «Холдоми»
Ответ на вопрос с той стороны баррикад
Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Нормальному рабочему и прочему самозанятому или даже государственному человеку в России и в голову не придет начинать свое утро с Путина. Но одержимость этих хипстеров, которые называют себя городской интеллигенцией, Путиным просто страшит. Подробности...
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Казань как мать городов русских
Дмитрий Михайлин, медиаменеджер
Если бы не 70 лет советской власти и не разруха 90-х – как бы выглядели наши города? Если бы не палили деньги на разрушение храма Христа Спасителя, строительство бассейна, разрушение бассейна, а потом восстановление храма – а просто строили бы бассейны и храмы? Подробности...
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Эпоха импорта моделей развития заканчивается
Дмитрий Дробницкий, политолог, американист
Наличие собственной модели – недостаточное условие успешной конкуренции на мировой арене, но совершенно необходимое. В ней обязательно будут изъяны. Но анализ опыта наших китайских и западных партнеров говорит, что изъяны – это нестрашно. Подробности...
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Вышла серия монет в честь 50-летия мультфильма «Бременские музыканты»
Банк России 12 августа выпустил в обращение памятные монеты «Бременские музыканты» серии «Российская (советская) мультипликация» с изображением героев мультфильма по сценарию Юрия Энтина и Василия Ливанова, вышедшего на экраны полвека назадПодробности...
Путин в Крыму приехал к байкерам на мотоцикле «Урал»
Владимир Путин приехал на байк-шоу «Тень Вавилона», которое проходит в Севастополе, за рулем мотоцикла «Урал» с российским флагом и в кожаной куртке. Главу государства встретили приветственными гудкамиПодробности...
Сибирские шаманы провели обряд вызова дождя
На байкальском острове Ольхон собралось около 40 шаманов из разных областей Сибири, чтобы провести обряд, который должен помочь прекращению лесных пожаров. Обряд, именуемый тайлаган, включил в себя подготовку к жертвоприношению, подношение даров и призвание счастья и удачиПодробности...
Российским водителям готовят ряд жестких мер
Глава МВД Владимир Колокольцев сумел заинтриговать едва ли не каждого российского водителя, пообещав ряд «серьезных и жестких» мер для снижения смертности на дорогах. Если речь о том, чтобы ужесточить скоростной режим или полностью передать контроль за дорожными видеокамерами местным властям, то в Госдуме категорически против. А вот идея создания базы данных злостных нарушителей получила широкую поддержку. Подробности...
Колонка: Антон Крылов: Транспорт и кровь
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Почему Mercedes инвестирует в санкционную Россию
Владимир Путин приехал поздравить Mercedes-Benz с открытием немецкого завода в Подмосковье на отечественном лимузине Aurus. Но по традиции оставил свой автограф на первой российской иномарке, сошедшей с конвейера. Почему Mercedes-Benz решился инвестировать в российскую экономику не в самое простое для нее время? Подробности...
Ранее по теме: Кто виноват в уходе Ford из России
Обсуждение: 12 комментариев
Кто виноват в уходе Ford из России
Американский концерн Ford закрывает заводы, увольняет сотрудников и уходит из России. Его история в нашей стране – это пример головокружительного взлета и жесткого падения. Ford первым из иностранных автоконцернов открыл Россию после распада СССР, первым рискнул вложить деньги в автозавод и не прогадал. Что же заставило американцев сбежать с поля боя? Подробности...
Ранее по теме: С помощью французов "Опель" мог бы вернуться в Россию
Обсуждение: 166 комментариев
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