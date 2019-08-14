Китай не пустил корабли ВМС США в Гонконг

Двум кораблям ВМС США отказано в заходе в порт Гонконга, сообщил американский источник.

Китайские власти не разрешили войти в порт Гонконга десантному кораблю-доку «Грин бей» и ракетному крейсеру «Лэйк Эри». Первый намеревался посетить Гонконг до конца августа, второй – в сентябре, передает ТАСС со ссылкой на Reuters.

Напомним, комментируя протесты, которые продолжаются в Гонконге с июня, глава американского государства Дональд Трамп заявил, что китайские власти направили войска на границу с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.

При этом Китай уже требовал от США не вмешиваться в дела Гонконга.