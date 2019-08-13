Трамп отреагировал на отправку китайских войск на границу с Гонконгом

Президент США Дональд Трамп заявил, что китайские власти направили войска на границу с Гонконгом, и призвал всех к спокойствию.

«Наша разведка проинформировала нас о том, что китайское правительство переводит войска на границу с Гонконгом. Всем нужно быть спокойными и осторожными!» – написал он в своем Twitter.

Он также прокомментировал обвинения в адрес Вашингтона в связи с событиями в Гонконге.

«Многие обвиняют меня и Соединенные Штаты в проблемах, происходящих в Гонконге. Я не могу понять, почему?» – написал он.

Ранее сообщалось, что полиция Гонконга начала попытки штурма аэропорта, в котором засели демонстранты. Сообщалось о столкновениях в здании аэровокзала.

СМИ также опубликовали видео переброски китайской военной техники к границам Гонконга.