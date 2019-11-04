После беспорядков в Гонконге госпитализированы 17 человек

За последние сутки в результате беспорядков в Гонконге с ранениями различной степени тяжести госпитализированы 17 человек в возрасте от 19 до 55 лет, сообщили службы здравоохранения этого специального административного района Китая.

Состояние двух пациентов расценивается врачами как критическое, еще двоих как серьезное, передает ТАСС.

В воскресенье в ряде районов города вновь прошли антиправительственные акции протеста. Демонстранты на этот раз собрались в торговых центрах. В одном из них мужчина с ножом напал на протестующих. Пострадали пятеро человек, включая депутата райсовета, которому мужчина в потасовке откусил ухо.

С начала лета в Гонконге проходят массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.