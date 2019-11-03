Споры о политике привели к поножовщине в ТЦ Гонконга

Вооруженный ножом мужчина в воскресенье вечером напал на группу людей в торговом центре в Гонконге. По информации радиостанции RTHK, в результате атаки ранения получили пять человек.

Уточняется, что инцидент произошел в крупном торговом комплексе «Ситиплаза» в районе Тайгучэн, где в этот день имели место антиправительственные протестные выступления, передает ТАСС.

Очевидцы сообщили, что злоумышленник с ножом, говоривший на путунхуа (диалекте материкового Китая), затеял конфликт на почве политических разногласий.

Ранив несколько человек, он также причинил увечье местному депутату райсовета от оппозиционной Демократической партии Эндрю Чю, откусив ему ухо, когда тот попытался схватить и остановить преступника. Затем нападавшего избила толпа демонстрантов.

Спустя некоторое время после происшествия полиция в этом районе применила слезоточивый газ для разгона участников беспорядков. Кроме того, несколько человек были задержаны.

С начала лета в Гонконге вспыхнули массовые акции протеста против попыток властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на решение главы администрации Гонконга Кэрри Лам полностью отказаться от этой инициативы, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать свои выступления.