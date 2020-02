Внук елбасы стал для Казахстана информационной бомбой Англичане погубили бесплатное здравоохранение 22 февраля 2020, 17:00

Фото: Hannah McKay/Reuters

Текст: Виктория Никифорова

Сообщить об ошибке • Британская система здравоохранения (NHS) настолько погрязла в структурных проблемах и недофинансировании, что любая реформа, кажется, просто убьет ее на месте. Все это сказывается на пациентах, которые сутками ждут места в больничной палате. Медленная гибель NHS – наглядный пример разрушения соцподдержки XX века, которая в эпоху олигархического капитализма оказалась никому не нужна. Во второй половине XX века английская система бесплатного здравоохранения справедливо считалась одной из лучших в мире, уступая, разве что, советской. Сегодня NHS (National Health Service) скатывается в перманентный кризис. Не помогает даже многомиллиардное финансирование из бюджета. Каждое новое правительство собирается реформировать национальную службу здравоохранения. Однако любая попытка реформ сталкивается с протестами – то врачей, то пациентов. А тем временем стандарты оказания медпомощи падают на глазах, число смертей в больницах растет, а больные учатся жить в соответствии со старинной английской поговоркой: what can't be cured must be endured («что нельзя вылечить, надо терпеть»). В этом году NHS поглотит из британского бюджета почти 140 млрд фунтов. Это больше 11 трлн рублей и в двадцать раз больше годового бюджета российского здравоохранения. По логике, за такие деньги пациентов должны ежедневно поить шампанским в отдельных палатах категории люкс. В реальности британские пациенты сутками лежат на креслах и каталках в коридорах, ожидая, пока освободится койко-место. Месяцами, а то и годами ждут запланированных операций. Не могут дождаться помощи от сверхперегруженных врачей и падающих от усталости медсестер. Все это создает соответствующую атмосферу – в приемных покоях царят ругань и скандалы. Измученные пациенты набрасываются на врачей и медсестер. Только что руководство NHS выпустило новые правила, согласно которым расистам и гомофобам будет отказано в неотложной помощи, если их состояние не является критическим. И это вовсе не заигрывание с политкорректностью. Дело в том, что в своей практике каждый четвертый британский медик подвергался грубым оскорблениям. Каждый седьмой – побоям. Раньше буйных и неадекватных пациентов даже не могли выставить из приемного покоя. Теперь эта возможность появляется. Однако бесконечные очереди никуда не денутся, а значит, и конфликтов меньше не станет. Отчасти британская система здравоохранения стала заложницей собственных успехов. В стране очень высокая продолжительность жизни – но это означает все большее число стариков, чьи недуги ложатся тяжким бременем на NHS. Вплоть до 2014 года в Британии неуклонно падала смертность среди новорожденных. Но здравоохранение не смогло удержать отличные показатели. С 2014 года младенческая смертность постоянно растет. Другой фактор, влияющий на падение качества здравоохранения, это огромное число мигрантов. Миллионы новых пациентов отнимают время и силы у врачей, в то время как число сотрудников NHS сокращается из года в год. Сегодня у службы 100 тыс. незаполненных вакантных мест. На эту тему Врачи же основной причиной упадка NHS считают хроническое недофинансирование. Несмотря на поистине космические суммы, которые Британия тратит на свое национальное достояние, годовой бюджет NHS индексируется каждый год всего на 1,5%. Это делается в соответствии с красивой статистикой, согласно которой официальная инфляция в стране держится на минимуме. Однако реальная инфляция больше статистической едва ли не на порядок. В этом нетрудно убедиться, просто посмотрев на цены на еду и на аренду. Такими же темпами растут цены на лекарства, на медицинские услуги, а за ними подтягиваются и доходы частных врачей. Тысячи врачей и медсестер каждый год покидают NHS, не выдержав наплыва пациентов, стресса и ненормированного рабочего дня. Они уходят в частную практику, где и доходы выше и – главное – есть возможность работать через день или ограниченное количество часов. Пациенты же сталкиваются с тем, что записи к обычному врачу общей практики (типа участкового терапевта) приходится ждать по неделе. Идеальное время приема – по мнению руководства NHS – не больше восьми минут. За это время доктор еще должен успеть заполнить карту. На приеме действует иезуитское правило: одно направление – одна болезнь. Теоретически это значит, что принимая пациента, врач должен заниматься только одним его заболеванием, например, диабетом. По поводу, например, гастрита больной должен записаться еще раз и еще раз прийти к врачу. На практике это правило приводит к тому, что больной имеет право озвучить только один симптом своего заболевания. Даже если он считает, что его головная боль и боль в спине связаны, врач выписывает ему таблетки от головной боли и обещает проконсультировать по поводу спины в другой раз – минимум через неделю. Газета The Telegraph опросила разных людей и пришла к выводу, что это правило «буквально убивает нацию». Собеседница журналистов рассказала о том, как вынуждена была шесть раз приводить свою дочь к врачу общей практики. Первый раз врач сказал, что у нее вирус. Второй – что это связано с желудком. Каждый раз диагноз оказывался неправильным. Девочке становилось все хуже. Родители обратились к частному врачу, где им за двадцать минут разрешили огласить все симптомы, поставили правильный диагноз и назначили лечение. Некоторые клиники в системе NHS стали предоставлять пациентам право прохода без очереди или внеочередной консультации по телефону. Эта услуга платная. 10-минутная консультация по телефону стоит 40 фунтов – примерно 3300 рублей. 20-минутный прием терапевта обойдется в два раза дороже – 80 фунтов. 40-минутная консультация стоит 145 фунтов – почти 12 тыс. рублей. Это куда дешевле, чем расценки частных врачей, однако неимущих пациентов раздражает, когда платные больные идут без очереди. А ответственные врачи предупреждают, что платные услуги в системе NHS могут разрастись как раковая опухоль. В стационарах дела обстоят не лучше. Из-за постоянного кадрового голода врачи и медсестры не справляются с наплывом пациентов. Особенно трудно приходится на выходных, когда многие доктора отдыхают. В 2015 году эксперты подсчитали, что каждый уик-энд в госпиталях NHS стремительно растет смертность. Всего происходит 11 тыс. таких «смертей выходного дня» в год. У медсестер нет времени ухаживать за лежачими больными. Поэтому родственникам настоятельно рекомендуется или нанимать им сиделку или дежурить у их постели самим. Еще в больницу рекомендуют брать еду – потому что больничная еда невкусная – и побольше теплой одежды – потому что топят очень плохо. В отсутствие дорогостоящей сиделки жизнь пациента подвергается серьезному риску. Британские журналисты подсчитали, что каждый день в больницах NHS как минимум два пациента умирает от голода и обезвоживания. Это означает, что у медсестер просто не было времени или сил покормить и напоить лежачего больного. Даже по официальным данным, 12 тыс. ежегодных случаев смерти пациентов в больницах NHS можно было предотвратить. Однако реальных случаев, когда больной погибал из-за неопытности или халатности медиков, гораздо больше. По признанию парламентской комиссии, расследовавшей смертность в больницах, «родственники избегают подавать жалобы, опасаясь, что прослывут «трудными пациентами» или попадут в черный список врачей общей практики, после чего никогда не смогут попасть на прием бесплатно». Жаловаться главврачам больниц пациенты и их родственники тоже боятся. После жалобы пациент обычно слышит, что в больнице не хватает коек, и подлежит срочной выписке, независимо от его реального состояния. Казалось бы, переполненность больниц легко можно было бы предотвратить, просто вернув NHS к исходному состоянию. Накануне прихода к власти Маргарет Тэтчер в бесплатных больницах было 350 тыс. койко-мест. Но железная леди начала оптимизацию здравоохранения. Эту политику продолжало вслед за ней каждое правительство. На сегодняшний день число койко-мест составляет всего 127 тысяч – почти в три раза меньше, чем в конце 70-х. Нечего и говорить, что потребность в них – в связи с наплывом мигрантов и старением населения – выросла в разы. Но строить новые больницы и расширять существующие никто не торопится. Оно и понятно – национальная служба здравоохранения выглядит в Британии каким-то динозавром XX века, воспоминанием о том, какой была когда-то система соцподдержки, отвоеванная пролетариатом в классовых войнах. Она совершенно не вписывается в реальность дикого олигархического капитализма. Недаром англичане постоянно распускают панические слухи о том, что NHS будет приватизирована или ее продадут Трампу в рамках торгового соглашения с США. Пока же английское здравоохранение из национальной гордости медленно, но верно превращается в национальный позор.

