Взгляд
15 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 19:03  |  vz.ru
Разделы

Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

В 2020 году стоимость кредитов может вернуться на уровень 2013 годаФото: Наталья Селиверстова/РИА «Новости»
Центробанк решился на пятое снижение ключевой ставки в этом году. У экспертов нет сомнений — он продолжит начатое дело в 2020 году. Более того, ставка впервые может вернуться к докризисному уровню 2013 года в 5,5%. «Свободных денег» у россиян станет больше, что поможет росту российской экономики. Однако есть факторы, которые могут этому помешать и вернуть ЦБ к политике закручивания гаек. Подробности...
Перейти а раздел…

О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

Разные ипостаси Сахарова мешают цельному его восприятиюФото: Игорь Зарембо/РИА Новости
30 лет назад, 14 декабря 1989 года, умер Андрей Сахаров – отец советской водородной бомбы и икона правозащитного движения. Его жизнь до сих пор вызывает разнообразные, порой противоположные оценки, но его философские построения о будущем человечества предпочитают не вспоминать. В них много такого, что может поколебать восприятие академика Сахарова как одного из символов демократии. Подробности...
Перейти а раздел…

Как Европа поднимает рождаемость

Европейская политика по повышению рождаемости в какой-то мере может стать примером для РоссииФото: Александр Рюмин/ТАСС
Россия будет улучшать меры по поддержке рождаемости, заявил президент Путин. Речь идет в том числе о материальном стимулировании рождения детей – и подобная практика широко распространена, в частности, у наших европейских соседей. Как страны Евросоюза решают аналогичную задачу и насколько успешно?  Подробности...
Перейти а раздел…

Британию накрыл «кризис бездомных»

Одна из самых богатых стран мира стремительно наполняется нищимиФото: Darren Staples/Reuters
Одна из самых богатых стран мира – Великобритания – странным образом погружается в кризис, характерный только для государств третьего мира. В стране стремительно растет количество бездомных, причем это не какие-то мигранты или маргиналы, а обычные представители британского среднего класса. Как же так происходит? Подробности...
Перейти а раздел…

Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
Перейти а раздел…

Еще пару лет мы сможем читать настоящие новости

Александр Малькевич, президент Фонда защиты национальных ценностей
То, что Россия – ядерная держава, которая показывает самостоятельность в принятии политических решений, ни у кого ведь сомнений не вызывает? Поэтому наша страна воспринимается на мировой арене, как потенциальный враг, представляющий опасность. Подробности...
Обсуждение: 24 комментария

У взрослых вошло в моду детское сознание

Алексей Алешковский, сценарист
Красивые политологические теории весьма далеки от кровавой практики. Поэтому надежды Джина Шарпа могут питать юношей вроде Егора Жукова, но не меня, уже с четверть века наблюдающего, как «ненасильственные протесты» приносят в наш мир адский хаос. Подробности...
Обсуждение: 34 комментария

Историческая победа Джонсона оказалась в стиле «Недайбог»

Глеб Кузнецов, политолог, глава экспертного совета ЭИСИ
Победу консерваторам в Великобритании принесли не супертехнологии, не манифесты, не обещания, не яркость лидера, не всенародная поддержка – а умелое использование специфики избирательной системы и объединение элит против ключевого участника забега. Подробности...
Обсуждение: 35 комментариев
    Перейти а раздел…

    Все несчастья крейсера «Адмирал Кузнецов»

    Как веселятся люди в погонах

    Названа дата уничтожения Украины

      Перейти а раздел…

      Пожар на авианосце «Адмирал Кузнецов»

      12 декабря на единственном российском авианосце «Адмирал Кузнецов» произошел пожар. Возгорание началось во время очередных ремонтных работ на корабле. Число пострадавших достигло 12 человек
      Подробности...

      Умер бывший мэр Москвы Юрий Лужков

      В мюнхенской клинике Гроссхадерн во время плановой операции на сердце скончался бывший мэр Москвы Юрий Лужков. Ему было 83 года. По данным СМИ, столичный градоначальник не смог выйти из глубокого наркоза – у него оторвался тромб
      Подробности...

      Выбрана «Мисс Вселенная-2019»

      В американской Атланте прошел 68-й по счету конкурс «Мисс Вселенная». Жюри выбирало самую красивую девушку планеты из представительниц 90 стран мира. Победительницей стала 26-летняя южноафриканка с необычной внешностью Зозибини Тунзи, являющаяся бакалавром технологических наук
      Подробности...
        Перейти а раздел…

        «Невский презент»: Эко-стиль в полезных мелочах

        «Аквалид»: Стартап, который делает воду чистой и полезной

        «Reatonika»: Вечнозелёные фермы для Севера России

          Перейти а раздел…
          Нужны ли России авианосцы?
          • Да

          • Нет

          Как вы оцениваете роль Лужкова в истории страны?
          • Скорее положительно

          • Скорее отрицательно

          В чем причина жесткого решения ВАДА отстранить Россию от крупных международных соревнований?
          • Борьба с допингом

          • Политика против России

            Перейти а раздел…

            Кого из водителей могут записать в алкоголики при получении медсправки?

            Когда и где лучше шипованные шины, а когда – «липучки»?

            Как обезопасить себя при продаже автомобиля?

              Перейти а раздел…
              НОВОСТЬ ЧАСА:США выслали китайских дипломатов за шпионаж
              Опубликовано фото затонувшего дока с подлодкой в СевастополеСоловьев показал реакцию охраны Зеленского на журналистку «России 1»Сборная России по хоккею победила финновВ Москве полицейские застрелили мужчину во время задержания
              Загитова разъяснила заявление о завершении карьерыУкраинский журналист потребовал «исчезновения» русскоязычных детейПольша побоялась стать жертвой противостояния России и ЗападаУмерла актриса Анна Карина
              Киселев прокомментировал вырезанное из эфира «России 1» слово «протест»Макрон помешал разговору Путина и Зеленского с глазу на глазФранция запросила у России останки генерала НаполеонаРотару оценила концерт в России

              транзит газа


              Для завершения строительства «Северного потока – 2» потребовалось еще несколько месяцев

              конфликт в Донбассе


              Кремль назвал условие изменения Минских соглашений

              скандал вокруг Загитовой


              Плющенко не захотел «обтекать как олень» и ответил Тутберидзе

              Видео

              мнения экспертов


              Россия оказалась на периферии мировых протестов

              памятная дата


              О самых сумасбродных идеях академика Сахарова предпочитают умалчивать

              рост экономики


              Дешевые кредиты сделают россиян немного богаче

              человек года


              Победа Джонсона приведет к зарождению новой Европы

              «сценарий мира»


              Названа дата уничтожения Украины

              Страшная реальность


              Сергей Мардан: Врачам не доверяют ни богатые, ни бедные

              Углубление интеграции


              Герман Садулаев: Как можно, живя в Белоруссии, украдкой «зиговать»?

              Светлое царство


              Сергей Худиев: Земного рая нет ни на Западе, ни где-либо еще

              на ваш взгляд


              Нужны ли России авианосцы?

              Британию накрыл «кризис бездомных»

              Одна из самых богатых стран мира стремительно наполняется нищими   15 декабря 2019, 18:00
              Фото: Darren Staples/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

              Версия для печати  •
              В закладки  •
              Постоянная ссылка  •
                •
              Сообщить об ошибке  •

              Одна из самых богатых стран мира – Великобритания – странным образом погружается в кризис, характерный только для государств третьего мира. В стране стремительно растет количество бездомных, причем это не какие-то мигранты или маргиналы, а обычные представители британского среднего класса. Как же так происходит?

              Количество бездомных – не та цифра, которой гордятся государства. Поэтому официальная статистика по странам выглядит зачастую парадоксально. Индия, где миллионы людей ютятся на окраинах больших городов в трущобах и времянках, предъявляет цифру в 0,15% бездомных от числа населения страны. В процентном отношении это столько же, сколько в Финляндии, и гораздо меньше, чем во Франции. Печально знаменитая своими фавелами Бразилия хвалится индексом бездомности в 0,04%. Получается, что дела у нее в этой области куда лучше, чем у Швейцарии (от 0,035% до 0,095%).

              В Британии число бездомных на 2016 год составляло 0,46%. Но официальные цифры далеко не отражают реальной ситуации. И власти, и правозащитники, и благотворительные организации признают стремительный рост количества бездомных с 2010 года. Невооруженным глазом видно, что по числу нищих, ночующих на улице, Лондон уже вплотную приблизился к Лос-Анджелесу и Сан-Франциско.

              Однако в официальную статистику попадают лишь те люди, которые пользуются бесплатными ночлежками и хостелами, предоставляемыми местными властями за счет бюджета. По закону, власти города обязаны предоставить такой ночлег только беременным женщинам и семьям с детьми. Людям одиноким, страдающим алкоголизмом, наркоманией или душевным заболеванием в ночлеге могут отказать – и они в статистику не попадают.

              Никто не подсчитывает бездомных, ночующих в автомобилях, брошенном транспорте, сельских сараях, грузовых контейнерах. Бедолаг, вынужденных спать на открытом воздухе, пытаются как-то пересчитать и классифицировать. Но здесь цифры слишком расходятся. По официальной статистике, во всем Соединенном Королевстве ночует на улице 4751 человек (данные на конец 2017 года). По мнению благотворительной организации «Кризис», занимающейся проблемами бездомных, эта цифра занижена минимум в пять раз.

              Проблема с подсчетом бездомных не только в желании властей скрыть реальное положение дел. Люди, живущие на улице, совершенно не хотят попадать в поле зрения официальных лиц. Дело в том, что и в Англии и в Уэльсе до сих пор действует старинный «Закон о бродяжничестве», принятый в разгар «дикого капитализма», в 1824 году, когда десятки тысяч разоренных промышленной революцией пролетариев вынуждены были нищенствовать на улицах.

              Парламентарии несколько раз поднимали вопрос об отмене этого закона, однако этого так и не случилось. Англия остается одной из немногих стран мира, где человеку грозит штраф до тысячи фунтов стерлингов просто за то, что ему негде переночевать.

              В этом году число бездомных британцев перевалило за 320 тысяч человек. Можно было бы подумать, что большую часть из них составляют нелегальные мигранты без работы и без документов. Однако на деле большинство бездомных – это белые семьи. Почти в половине из них постоянно работает как минимум один человек.

              Газеты регулярно публикуют истории этих людей, живо напоминающие самые трагические страницы Диккенса. Газета «Миррор» побеседовала с кровельщиком Стивом, который уже год живет в палатке в центре Кардиффа. Стив не наркоман и не маргинал, он обычный рабочий. Год назад он упал с крыши и сломал спину в трех местах. С работы его уволили. За аренду квартиры ему платить было нечем. Он попросился ночевать к подруге, но и она его выгнала. Стив пытался жить в бесплатной ночлежке, но один раз его пытались там ограбить, другой раз менеджер ударил его. Кровельщик решил, что даже зимой ему будет комфортнее выживать в крошечной одноместной палатке в центре города, тем более, что прохожие здесь бросают ему мелочь и покупают чай, кофе и шоколад.

              47-летняя Мэнди рассказала журналистам, как потеряла своего ребенка. Когда она забеременела, муж выгнал Мэнди из дома за измену. Она отправилась к отцу своего ребенка, но тот не смог вовремя заплатить за квартиру – и его выгнал хозяин. Пара обратилась за помощью в городской совет Нортхэмптона. Там их пять часов продержали в очереди, а потом сказали, что могут предоставить женщине место в хостеле, только если она предоставит тест на беременность и справку от акушера.

              Мэнди и ее возлюбленный пошли в больницу. Ближайший прием у акушера был через месяц. Они записались на прием. В течение месяца им пришлось ночевать на улице. Наступил декабрь, ночью подмораживало. Аккурат под Рождество у Мэнди из-за переохлаждения случился выкидыш.

              Все эти истории пугают именно тем, что происходят с нормальными работающими людьми. В прежние времена бездомные означали группу риска. Крыши над головой лишались в основном алкоголики или наркоманы. Сегодня основная причина бездомности – банальное повышение арендной платы хозяином дома или квартиры.

              Критики часто советуют бездомным переехать в городки, где квартплата не так высока. Однако в этих депрессивных местностях и работы практически нет, а если и есть, то зарплата не покрывает аренду. За последние несколько лет стоимость аренды увеличилась в среднем по стране на четверть, а зарплата выросла всего на 3%. Эти «ножницы» и порождают «кризис бездомных».

              Старшее поколение англичан и представить не могло такую проблему. Вплоть до 1980-х в стране существовала развитая система социального жилья, где квартплата субсидировалась государством и была очень гуманной. Однако во времена Тэтчер правительство запустило моду на приватизацию всего и вся. Под лозунгом «Право покупать» арендаторов социального жилья стимулировали приватизировать его со скидкой. В результате счастливчики, сумевшие купить социальную квартиру по бросовой цене, сегодня сдают ее, ежегодно взвинчивая цены. А социального жилья в стране осталось крайне мало. Сегодня в очереди на проживание в таких домах стоит 1,2 млн англичан.

              Бюджет продолжает субсидировать хостелы и пансионы типа bed-and-breakfast для бездомных. В них можно не только переночевать, но и бесплатно позавтракать. Некоторые из них по-настоящему комфортабельны. Однако постояльцы многих гостиниц жалуются на грязь, насекомых, крыс.

              Зачастую семье с детьми предоставляют всего одну небольшую комнату с минимумом мебели. Родителям негде приготовить еду, детям негде делать уроки, спать приходится на одной или двух постелях, удобства расположены на этаже. Отдельным стрессом для нормальных работающих семей является необходимость жить в одном доме с наркоманами, алкоголиками, душевнобольными.

              К тому же в большинстве хостелов можно только переночевать – то есть провести ночь с девяти вечера до девяти утра. Людям, работающим в ночные смены в фастфуде, гостиницах или охране, такие условия не подходят. Так складывается парадоксальная ситуация, когда работающий полный рабочий день человек вынужден ночевать на улице.

              «Дэйли Мэйл» рассказывает историю 18-летнего Джоша из Блэкпула. Мать выгнала его из дома, он устроился работать в доставку еды. Однако его смена заканчивается в 11 вечера и это не позволяет ему ночевать в местном приюте для бездомных. Джош спит в спальном мешке и рассказывает газетчикам, как ловко научился прятать все свое добро от наркоманов, которые по ночам грабят бродяг, отнимая у них мобильники и мелочь.

              За последние семь лет число англичан без постоянного жилья увеличилось на 134%. Только в 2018 году на улицах английских городов умерло 726 бездомных. Средний возраст умершего – 47 лет. Основными причинами смерти были незалеченные хронические заболевания или переохлаждение.

              Поражает воображение, что все это творится в одной из богатейших стран Земли, претендующей на звание пятой экономики мира. «Чашкой Петри западного мира» назвал Англию умный злодей в сериале «Шерлок». И действительно страна словно задалась целью в химически чистом виде продемонстрировать, до каких пределов может дойти социальное расслоение. Неудивительно, что столицей британских бездомных стал Лондон. В финансовом центре мира число бездомных, по самым мягким оценкам, превышает 2% от всего населения. А под открытым небом в столице ночует минимум девять тысяч человек.

              Бедами бездомных озаботилось даже современное искусство. Мультимиллионер Бэнкси создал видеопроект, в котором бродяга морозной декабрьской ночью засыпает на скамейке, которая превращается в сани Санта-Клауса.

              Политики регулярно обещают как-то решить «кризис бездомных», однако число людей без крова над головой только растет. Самым опасным временем года для них остается зима. Нынешнее Рождество в статусе бездомных собираются встретить больше 130 тысяч английских детей.


              Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

              Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

               
               
              © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
              E-mail: information@vz.ru
              .masterhost
              		В начало страницы  •
              Поставить закладку  •
              На главную страницу  •
              ..............