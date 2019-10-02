Бездомная певица из России неожиданно обрела популярность в США

Видео выступления неизвестной женщины на пустой платформе метро, опубликованное департаментом полиции Лос-Анджелеса, посмотрели несколько сотен тысяч человек. Позже выяснилось, что арию на платформе исполнила бездомная певица родом из России.

«4 миллиона человек называют Лос-Анджелес своим домом. 4 миллиона историй. 4 миллиона голосов... иногда нужно просто остановиться и послушать один из них, чтобы услышать нечто прекрасное», – сказано в подписи к видео в Instagram полиции.

Согласно данным Los Angeles Times, эту женщину зовут Эмили Заморка, ей 52 года, и она приехала в США из России, когда ей было 24 года.

Издание также сообщило, что она профессиональная скрипачка и пианистка. Кроме того, женщина объяснила, что поет в метро, так как там хорошая акустика.

Отмечается, что раньше она давала уроки музыки, работала в кафе и ресторанах, однако позже лишилась дома. Сейчас Заморка живет на улице и получает государственное пособие в размере 400 долларов.

Также сообщается, что в 2008 году она получила политическое убежище в США, однако причину своего переезда женщина не уточнила.

После публикации видео нашлись неравнодушные люди, которые решили помочь Эмилии. В итоге на сервисе gofundme начался сбор средств на жилье для нее.

Также стало известно, что певицу пригласили выступить на фестивале итальянского наследия в Лос-Анджелесе.