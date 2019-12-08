Рожать в США дорого и смертельно опасно

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8 декабря, воскресенье  |  Последнее обновление — 13:45  |  vz.ru
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Саудовская Аравия неспроста уступает России лидерство по нефти

Новая сделка ОПЕК выгодна России и рублюФото: Nick Oxford/Reuters
Очередное заседание ОПЕК+ закончилось радостными новостями для нефтяных котировок и российского рубля. Экспортеры нефти решили снова сократить объем добычи в первом квартале 2020 года. Но удивила всех Саудовская Аравия, которая добровольно решила добывать меньше, чем того требует сделка. Саудиты с легкостью уступили России лидерство в добыче. Почему королевство так старается? Подробности...
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Глава администрации Ельцина: Желание сохранить СССР считалось смешным

8 декабря 1991 года Кравчук, Шушкевич и Ельцин своими подписями поставили точку в истории СССРФото: Юрий Иванов/РИА "Новости"
«Это исконно наши земли были, просто их отдали Киеву. Они понимали, что находятся в неравных условиях с украинцами», – заявил газете ВЗГЛЯД бывший глава администрации президента Ельцина Сергей Филатов. Так он комментирует тот факт, что накануне подписания Беловежских соглашений делегации из Донецка и Луганска просили Москву не оставлять их под властью Киева. Подробности...
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Японские мультфильмы могут оказаться смертельными

Как показывает судебная практика, вместе соцсеть «ВКонтакте» и аниме могут довести человека до колонииФото: Rodrigo Reyes Marin/AFLO/Global Look Press
Актер Евгений Миронов призвал помочь трансгендерной женщине, осужденной за тяжкое преступление − распространение детского порно. Обвинения такого рода сами по себе звучат отталкивающе и могут отбить всякое желание помогать. Но если присмотреться к этому скандальному делу внимательнее, речь пойдет о спасении от смерти человека, ставшего жертвой циничной схемы. Подробности...
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Рожать в США дорого и смертельно опасно

Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованноФото: Lucas Jackson/Reuters
Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением? Подробности...
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Знатока наполеоновских войн заподозрили в расчленении любовницы

Олег Соколов любил перевоплощаться в полководца Михаила Кутузова Фото: synergymentor.ru
Известный российский историк, доцент Санкт-Петербургского госуниверситета Олег Соколов сознался в жестоком убийстве 24-летней девушки, тело которой, по собственным словам, распилил и пытался утопить в реке. Ранее Соколов неоднократно становился фигурантом скандалов и грозил убийством бывшей любовнице. Для руководства университета произошедшее стало шоком, а вот коллеги утверждают, что все к тому и шло. Подробности...
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Зеленский везет в Париж свою формулу

Василий Стоякин, директор Центра политического маркетинга
Задача Зеленского – достичь прекращения активных боевых действий (развод войск, обмен пленными, частичное восстановление экономических связей), но не допустить выполнения Минских соглашений и прекращения западных санкций против России. Подробности...
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Христианская риторика мажора Жукова выглядит грубой подделкой

Максим Соколов, публицист
Потрясаться словом Е. С. Жукова можно разве что при полном незнанье своей страны. Когда холодную, искусственную риторику нам объявляют словом, исполненным искренней сердечной боли, немудрено, что против подмены восстают и самые деликатные люди. Подробности...
Обсуждение: 91 комментарий

Пусть всю оставшуюся жизнь ходят и оглядываются

Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Россия никак не сможет изменить то, что Запад навесит на нее очередное обвинение, даже если оно совершенно огульно. Но один плюс во всем этом есть безусловно – укрепление за Россией той самой репутации государства, которое охотится на террористов, игнорируя границы, писаные правила и проходящие годы. Подробности...
Обсуждение: 33 комментария
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              Рожать в США дорого и смертельно опасно

              Роды в США – это не только очень дорого, но и очень рискованно   8 декабря 2019, 13:28
              Фото: Lucas Jackson/Reuters
              Текст: Виктория Никифорова

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              Как выясняется, рожать в России не только выгоднее, но и куда безопаснее, чем в США. Это наглядно показывает статистика смертности при родах. За последние тридцать лет этот показатель в США вырос в три раза – такие темпы роста демонстрировали только истерзанные гражданскими войнами Афганистан и Судан. Что происходит с американским здравоохранением?

              Кризис однополярного мира проявляется не только в том, что самоназначенный гегемон проигрывает военные и гибридные конфликты. Он и в том, что бывший лидер «золотого миллиарда» перестает соответствовать своим же высоким стандартам уровня жизни. Ситуация с материнской смертностью в США стала одной из примет этого кризиса.

              Статистика несколько расходится относительно того, сколько именно американок погибает от осложнений при родах или после них. Понятно лишь, что в 1987 году США достигли минимума по материнской смертности – он составлял около семи смертей на 100 тысяч успешных рождений. Популярная версия гласит, что к 2014 году на 100 тысяч рождений приходилось уже 17,6 смертей. Согласно исследованиям профессионального медицинского журнала Lancet, уровень материнской смертности в 2014 году составил 23,8 и продолжил расти.

              Поразительно, но в те же десятилетия материнская смертность сокращалась везде – даже в самых бедных странах Африки. Ударные темпы снижения демонстрировали Россия и Китай. В XXI веке материнская смертность в Китае снизилась со 108 до 19,6 на 100 тысяч родов.

              В России упала с 36 до семи – это уровень самых благополучных стран мира. В братской Белоруссии за это время материнская смертность снизилась до рекордных 2,1 на 100 тысяч рождений. Успехи этой страны так озадачили международные организации, публикующие отчеты по мировой демографии, что белорусские цифры стали автоматом умножать на полтора – чтобы маленькая страна не очень выделялась на фоне соседей, особенно депрессивной Прибалтики. Подобным манипуляциям подвергается зачастую и статистика из России.

              В то же самое время ситуация в США ухудшалась темпами, сопоставимыми только с непрестанно воюющими Суданом и Афганистаном. Особенно устрашающе выглядит американская статистика, если посмотреть ее подробнее. Дело в том, что общие цифры по стране затушевывают реальное положение дел в отдельных штатах и среди национальных меньшинств.

              В богатом штате типа Калифорнии испаноязычная или белая женщина с высшим образованием рискует жизнью при родах с вероятностью от четырех до восьми смертей на 100 тысяч рождений. Это едва ли не самый продвинутый уровень в мире. А вот уровень материнской смертности их соотечественниц в штате Луизиана составляет больше 58 на 100 000 – такие показатели характерны для стран Северной Африки.

              Риск гибели для чернокожих женщин от трех до пяти раз выше, чем для белых. Примерно такой же порядок цифр для коренных индианок. Например, в штате Техас у чернокожих женщин на 100 тысяч рождений приходится 95 смертей – это уже уровень беднейших стран мира.

              Проблема материнской смертности в США приобрела общенациональный характер. Одной из главных проблем для беременных и рожениц остается разбросанность населения по бескрайним американским просторам. Женщинам зачастую просто не добраться до ближайшей больницы – а парамедики или не приезжают по таким вызовам, или приезжают слишком поздно. Для бедных семей вызов скорой попросту недоступен: впоследствии они не смогут оплатить счет – поэтому роженицы предпочитают справляться сами или пользоваться услугами повивальных бабок. Эта профессия, давно забытая в развитых странах, пользуется огромным спросом в США.

              Риски, подстерегающие женщин во время беременности, связаны с полным отсутствием защиты материнства и детства на законодательном уровне. Известно, что в США нет декретных отпусков на общенациональном уровне. Однако еще опаснее для женщин та «дискриминация беременных», которая существует на рабочем месте. Порой женщинам в положении просто недоплачивают, понижают их в должности или увольняют без объяснения причин. Но иногда работа становится для них источником смертельного риска.

              Журналисты New York Times исследовали сотни исковых заявлений, написанных работающими женщинами. Во всех случаях события разворачивались по одной схеме. Женщина работает на складе дистрибьютора техники. Она часами перетаскивает коробки весом до 20 килограммов. Забеременев, она берет справку от врача и просит начальство разрешить ей работать с более легкими упаковками. Начальство ей отказывает. Через какое-то время у женщины происходит выкидыш. Такие случаи десятками происходили на складах ведущих торговых компаний типа Verizon или Amazon.

              Однако перспективы судебных исков очень сомнительны. Единственный федеральный закон США, направленный против «дискриминации беременных», предписывает фирмам и компаниям обеспечивать льготы для женщин в положении только если сходные льготы уже обеспечены другим категориям работников. А если не обеспечены, то ничто не обязывает работодателя облегчать условия труда и для беременных сотрудниц.

              «На сегодня США стали самой опасной страной для рожениц среди развитых стран мира», – констатируют журналисты USA Today. Парадоксальным образом, рождение ребенка в США стоит дороже, чем во всех странах мира.

              Самые обычные роды, без обезболивания, без всяких инъекций с одной ночью в больнице, стоят в среднем по стране около 11 тысяч долларов. Кесарево сечение – в полтора раза дороже. Любая процедура типа эпидуральной анестезии взвинчивает стоимость родов еще больше. По подсчетам независимых экспертов, простейшие роды с минимальным комплектом услуг обходятся в 32 тысячи долларов, а кесарево – в 51 тысячу.

              Но и эти цифры работают только для тех, у кого есть медицинская страховка. Тогда страховая компания оплачивает основную сумму, а счастливой семье остается выплатить от нескольких сотен до нескольких десятков тысяч долларов дополнительно. Без страховки все цифры как минимум удваиваются. А без страховки в США, несмотря на все реформы Обамы, живут как минимум 10% населения.

              Особую категорию составляют surprise bills – счета-сюрпризы. Они приходят после рождения ребенка уже после того, как страховая компания оплатила свою часть медицинских услуг. Счета-сюрпризы извещают родителей о дополнительных процедурах, инъекциях, анализах и консультациях специалистов, которые, как выяснилось, не входили в страховое покрытие и должны оплачиваться отдельно. Журналисты газеты Guardian год назад сделали интервью с чернокожей матерью трех близняшек, которой после родов пришло счетов-сюрпризов на 51 тысячу долларов.

              Печаль в том, что даже самые элитные больницы, ночь в которых стоит целое состояние, зачастую не обеспечивают своим пациентам самые простые процедуры и операции. Например, сегодня в Калифорнии бушует скандал, затрагивающий самую известную больницу штата – Cedars-Sinai. В этой больнице лечились едва ли не все звезды Голливуда. Здесь рожала Бейонсе и Кортни Кардашьян. Ночь в люксовой палате, напоминающей номер в пятизвездочном отеле, стоит здесь около четырех тысяч долларов – включая ужин с вином и клубникой, но исключая все лекарства, консультации и процедуры.

              В 2016 году рожать второго ребенка сюда приехала 39-летняя Кира Джонсон. Эта чернокожая женщина из богатой и известной интеллигентной семьи заранее забронировала себе место в больнице. Ей успешно сделали кесарево сечение. Пока она спала, ее муж, сидевший у ее кровати, заметил в катетере кровь и понял, что у его жены началось внутреннее кровотечение. Это смертельно опасное состояние, при котором во всем мире срочно делают операцию. Однако лечащий врач заявил Джонсону, что на его жену времени пока нет. За несколько часов женщина потеряла три с половиной литра крови. Когда муж наконец добился того, чтобы ее перевезли из терапии в операционную, было уже поздно.

              Женщина умерла от потери крови прямо на операционном столе.

              Уже три года Джонсон судится с больницей, однако пока безуспешно. Между тем небрежность врачей, из-за которой погибла его жена, становится общим правилом. Подавляющее большинство рожениц гибнет в США именно из-за внутреннего кровотечения или из-за не диагностированной вовремя эклампсии (резкого повышения давления). По данным медиков, минимум 60% этих смертей являются предотвратимыми.

              Немудрено, что такую популярность среди граждан США приобретает медицинский туризм. Американцы едут хоть в Мексику, хоть в Таиланд, хоть на край света, лишь бы найти приемлемое сочетание цены и качества медицинских услуг.

              При этом каждый год на роды в США тратится 2,8 миллиарда долларов. Рядовые роды без осложнений в той же Cedars-Sinai с двумя ночами пребывания обходятся страховым компаниям от 50 до 100 тысяч долларов. И это только один из симптомов кризиса американской системы здравоохранения – одной из самых непрозрачных и коррумпированных в мире.

              Кандидаты в президенты постоянно обещают сделать медицину в США бесплатной. Только что об этом в своей программе заявила сенатор Элизабет Уоррен. Но американцы прекрасно понимают, что ни один президент не сможет реформировать эту махину, ежегодно пожирающую триллионы долларов из казны и частных домохозяйств. По оценкам экспертов, минимум 56 тысяч американских семей в год становятся банкротами из-за того, что не могут оплатить медицинские услуги.

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