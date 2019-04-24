В России резко сократилось число абортов

В России число абортов сократилось на 39% за последние семь лет, говорится в докладе главы Минздрава Вероники Скворцовой к итоговой коллегии ведомства.

«В 2018 году количество абортов снизилось на 9,6%, то есть почти на 60 тысяч случаев, а за 7 лет – более чем на 39%», – говорится в документе, передает РИА «Новости».

Также министр подчеркнула, что этих результатов удалось достичь благодаря реализации программы строительства перинатальных центров и встраивания их в службу родовспоможения.

В 2018 году перинатальные центры открывались почти каждый месяц, за год было введено 10 подобных центров, отметила Скворцова.

Смертность детей в 2018 году снизилась на 9,9%, с 59,8 случаев до 53,9 случаев на 100 тыс. человек, говорится в докладе, сообщает ТАСС.

«В 2018 году продолжительность жизни в России достигла своего исторического максимума, увеличившись у мужчин – на 0,3 года, у женщин – на 0,2 года и составив, в среднем, 72,9 года», – сообщила Скворцова в ходе коллегии.

Также исторических минимумов достигли младенческая и материнская смертность, они сократились за год на 8,9% и 8,2% соответственно, добавила министр.

По ее словам, в 44 регионах младенческая смертность стала ниже среднероссийского показателя, в 32 регионах не зафиксировано ни одного случая материнской смерти, заключила Скворцова.

Ранее зампредседателя правительства Татьяна Голикова сообщала, что с 2005 года смертность в стране снизилась на 23%.