Путин ответил на вопрос о «вмешательстве» в выборы в США знаменитой фразой Мэй

Президент Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности «вмешательства» России в будущие выборы в Соединенных Штатах, вспомнил знаменитую фразу бывшего премьера Великобритании Терезы Мэй "highly likely" (весьма вероятно).

«Highly likely – мы это уже слышали. Он (спецпрокурор Роберт Мюллер) не нашел никаких доказательств нашего сговора с Трампом в прежние времена, но высказал опасения, что мы можем это сделать в будущем. Это смешно, или было бы смешно, если бы не было так грустно. Потому что все то, что мы видим сейчас во внутриполитической сфере США, нарушает российско-американские отношения. И, я уверен, идет во вред самим Соединенным Штатам», – сказал Путин, комментируя высказывание о том, что Мюллер не нашел свидетельств сговора между Россией и Трампом, но высказал предположение о возможном вмешательстве Москвы в будущие выборы в США в 2020 году.

В то же время президент подчеркнул, что Москва будет работать с любым президентом, которого изберет народ США.

«Мы сформулировали так называемые проекты развития по целым отраслям, мы вкладываем беспрецедентно большие ресурсы в реализацию намеченных национальных проектов развития. Ну что нам вмешиваться в какие-то выборы в каких-то странах? Мы внимательно следим за тем, что происходит в мировой экономике и в мировой политике, конечно. (…) Мы будем работать с любым партнером, с любым президентом, которого изберет американский народ. Если это будет господин (Дональд) Трамп, значит, будем с ним работать, если нет – значит, нет», – заявил Путин.

Он подчеркнул, что Россия не совершила ни одного деструктивного шага в отношении США.

Говоря об отношениях с президентом США Дональдом Трампом, Путин заявил, что у них «никогда не было близости, но есть установленные доверительные отношения». При этом российский лидер отметил, что позиция Трампа в отношении Москвы не меняется: он хочет восстановить отношения, и Москва намерена использовать для этого любую возможность, передает РИА «Новости».

По словам Путина, Россия оказалась вовлеченной во внутриполитические дрязги США еще задолго до президентства Трампа. Позже в США искали повод для атак на Трампа, пытаясь использовать противороссийскую риторику в своей игре, отметил Путин.

Однако президент надеется, что здравый смысл и коренные интересы Вашингтона сыграют свою роль, и отношения между странами вернутся в нормальное состояние. «Мы исходим из того, что здравый смысл и коренные интересы – хочу это подчеркнуть – именно коренные интересы Соединенных Штатов, они сыграют свою роль, и отношения между Россией и Соединенными Штатами вернутся в нормальное состояние. Но этого пока нет, это правда», – сказал Путин.

11 сентября президент США Дональд Трамп продлил действие указа о санкциях за «иностранное вмешательство в выборы». После этого США расширили санкции против России из-за «вмешательства в выборы».

Британские власти еще до проведения какого-либо обстоятельного расследования в деле отравления экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии обвинили в произошедшем Россию, не приведя ни одного доказательства. Самой существенной «уликой» стали слова теперь уже бывшего премьера Великобритании Терезы Мэй о том, что причастность к делу российских властей «очень вероятна» (highly likely).