В России заявили об отсутствии необходимости «красть» британскую вакцину

У России нет необходимость «красть» разработки вакцин в Великобритании, так как фармкомпания AstraZeneca уже передала все наработки России и договорилась с «Р-Фарм» о производстве лекарства, заявил глава РФПИ Кирилл Дмитриев в интервью британскому Times Radio.

«Нет нужды «красть» что-либо из Оксфорда, поскольку AstraZeneca уже договорилась с одной из наших портфельных компаний «Р-Фарм» о производстве оксфордских вакцин в России. Поэтому нет необходимости что-либо красть, нет нужды в секретах. Все уже передано «Р-Фарм», которая будет производить вакцину AstraZeneca в России с использованием всех технологий и ноу-хау», – передает слова Дмитриева РИА «Новости».

Ранее национальный центр кибербезопасности Британии заявил, что хакеры, якобы связанные с Россией, пытались украсть данные о разрабатываемых в мире вакцинах от коронавируса.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия не имеет отношения к взломам фармкомпаний и исследовательских центров Британии, занимающихся разработкой вакцины от коронавируса.