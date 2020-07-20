Бузова заявила, что «обожает геев, лесбиянок и трансгендеров»

Певица Ольга Бузова заявила, что многие представители ЛГБТ-сообщества «делают нашу жизнь лучше», и выразила свои симпатии к представителям сексуальных меньшинств. Также она высказала мнение, что в России следует легализовать однополые браки.

«Я обожаю геев, лесбиянок и трансгендеров. Вы для меня прекрасные люди, которые заслуживают таких же прав как я, и все мы! Я считаю, что в нашей стране должны быть легализованы однополые браки», – написала она на своей странице в Instagram.

«Петр Чайковский, концертный зал имени которого стоит в центре Москвы, создавший вычислительную машину или так называемый компьютер Алан Тьюринг, прекрасный писатель Оскар Уайльд, гордость нашего балета Рудольф Нуриев, Фредди Меркьюри, песни которого мы до сих пор слушаем на повторе, гениальный художник Энди Уорхол, наша любимая героиня из культового сериала «Секс в большом городе» Синтия Никсон, Тим Кук – любители продукции Apple знают это имя, – и много-много других представителей ЛГБТ, которые делают нашу жизнь лучше», – заявила Бузова.

По ее словам, «научно доказано», что «гомосексуальность – биологическая особенность организма, определяемая генетическими или иными врожденными факторами». Бузова рекомендует «почитать в гугле» информацию на эту тему, однако не ссылается, в частности, на исследование ученых из Центра психиатрических исследований при Гарварде, которые пришли к выводу, что не существует определенного гена, который бы определял сексуальную ориентацию человека.

Пост Бузовой вызвал споры среди комментаторов. Многие ее поддержали, отметив, что у них также много знакомых геев и лесбиянок. Другие, напротив, напомнили певице, что за ее страницей в соцсети следят 21 млн пользователей. «Зачем это пропагандировать??? Складывается чувство, что этот пост был обязателен к написанию, что вам сказали это сделать. Когда у вас будут дети, вы будете мыслить по-другому, я так думаю», – заявила nataliyabogdan.

К дискуссии подключились и известные личности. Так, блогерша Виктория Боня написала: «Россия не против ЛГБТ! Россия против пропаганды этого, когда маленьким детям показывают это как норму».

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