Ученые опровергли существование «гей-гена»

Ученые из Центра психиатрических исследований при Гарварде провели исследование, по результатам которого пришли к выводу, что не существует определенного гена, который бы определял сексуальную ориентацию человека.

В международном исследовании, которое стало самым масштабным в истории анализа связи генетики и однополого влечения, приняли участие около 480 тыс. человек из США и Великобритании. Результаты исследования показали, что генетика, возможно, играет некоторую роль в определении сексуальной ориентации человека, однако это зависит не от одного определенного, а от множества генов, каждый из которых оказывает некоторый эффект, пишет New York Times.

В частности, ученые обнаружили пять «специфических генетических вариантов, которые ассоциируется с однополым поведением», однако при комбинации этих вариантов эксперты смогли объяснить лишь 1% влечения человека к своему полу. В остальном влечение определяется сочетанием социальных или экологических факторов. Таким образом, ученые пришли к выводу, что генетика не может помочь определить чью-либо сексуальность.

«Практически невозможно предсказать чью-либо сексуальную активность или ориентацию только на основе генетики», – подвела итог ведущий научный сотрудник университетской клиники Гарвардской медицинской школы Андреа Ганна.

«Исследование показывает, что разнообразие является естественной частью нашей жизни и естественной частью того, что мы видим в генетике. Я считаю, что это на самом деле просто красиво», – добавил директор по генетике Центра психиатрических исследований Гарварда Бен Нил.