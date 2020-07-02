Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей

Россия направила на борьбу с коронавирусом и на смягчение экономических последствий ограничений порядка 4 трлн рублей, заявил замминистра финансов Владимир Колычев.

«В целом антикризисный пакет – это порядка 4 трлн рублей прямых дополнительных расходов бюджета», – цитирует чиновника РИА «Новости».

Основной фокус был сделан на укреплении системы здравоохранения, поддержке граждан и бизнеса, балансировании бюджетов регионов.

Колычев отметил, что за счет этих средств был расширен коечный фонд, простимулировано производство средств индивидуальной защиты и специального медоборудования, увеличена оплаты труда медиков.

«В целом на поддержку системы здравоохранения и системы санэпидконтроля в структуре антикризисного плана предусмотрено порядка полутриллиона рублей, 450 млрд, около того. Это именно дополнительных расходов», – уточнил замминистра.

На поддержку доходов населения и расходы по этому блоку было направлено порядка 800 млрд рублей, сказал Колычев. В это направление вошли расходы на поддержку граждан, которые потеряли работу, а также семей с детьми.

Третьим направлением стали меры поддержки пострадавших отраслей экономики.

«На это в антикризисе предусмотрено порядка 2 трлн рублей, даже чуть больше. Это разнообразные меры», – указал он. В их число вошли выплаты малому и среднему бизнесу, программы льготного кредитования, отраслевые меры, отсрочки по налогам и т.д.

На поддержку регионов направлено порядка 700-800 млрд рублей в 2020 году, отметил Колычев.

Потери бюджета от ограничений по коронавирусу превысили 1 трлн рублей, заявил Колычев. Он уточнил, что речь идет о потерях от снижения активности в экономике, в эту сумму не включены отсрочки по уплате налоговых платежей.

«Отсрочки на самом деле предусмотрены в основном не в части доходов федерального бюджета. Естественно, они влияют на федеральный бюджет, но не на доходные параметры, а на расходные, когда мы компенсируем эти выпадающие доходы из-за отсрочек субъектам и бюджетам внебюджетных фондов. Но непосредственно на доходы федерального бюджета они не так сильно влияют. Поэтому, когда я говорю больше триллиона, – это имеется в виду из-за снижения экономической активности», – пояснил замминистра.

В текущем году, по словам Колычева, расходы бюджета могут превысить 23 трлн рублей

Предельный объем расходов бюджета составляет 19,7 трлн рублей, часть расходов была перенесена с 2019 года, это около 960 млрд рублей, сказал он.

«Наверное, как обычно ситуация складывается, часть расходов будет недоисполнена утвержденная, и возможно, цифра будет поменьше. Насколько – сложно сказать», – отметил чиновник.

В случае если антикризисный пакет правительства реализуют полностью, то дефицит бюджета составит порядка 5% ВВП, указал Колычев.

Ранее глава Минэкономразвития Максим Решетников оценил ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу в 100 млрд рублей. Власти Москвы также заявили о неизбежном дефиците бюджета города.