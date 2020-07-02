Минфин оценил антикризисный пакет из-за коронавируса в 4 трлн рублей

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НОВОСТЬ ЧАСА:Меркель передумала насчет участия в саммите G7
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Крымский мост наконец полностью раскрыл свои преимущества
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
Владивосток родился благодаря авантюризму русских первопроходцев
Внедрившийся в Сомали «суперхищник» остается в тени
Взрыв в Казани обнажил инфраструктурную проблему России
Сам не занимаешься своей молодежью – ей займутся другие
Андрей Медведев, Политический обозреватель
Студенты, пока они в среде, или же вот такие не нужные никому, неприкаянные, вечные студенты, которые уверены, что в их бедах виновата не та страна и «несменяемая» власть (ему же так рассказывали пять лет все профессора), по большому счету идеальное топливо протеста. Подробности...
Обсуждение: 12 комментариев
Триумф Путина
Алексей Чеснаков, директор центра политической конъюнктуры
Некоторых комментаторов корежит от слова «триумф». Напрасно. Результат голосования – несомненный триумф. Личный триумф Путина. Подробности...
Обсуждение: 75 комментариев
Очень трудно спорить с зеркалом
Ирина Алкснис, обозреватель РИА «Новости»
Все минимально вменяемые люди, даже если им сильно не нравится происходящее и они лично не любят российскую власть, отдают себе отчет, что полученные в ходе голосования цифры отражают истинное положение дел в стране. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев
Россия проголосовала за поправки в Конституцию
Голосование по поправкам в Конституцию завершилось в России. По предварительным данным, решительную победу одержали сторонники внесения изменений в Основной закон России. Как проходило голосование?Подробности...
Открыт Ржевский мемориал Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии открыли монумент Советскому солдату подо Ржевом – красивый, эмоционально насыщенный и уникальный по исполнению памятник. Пятиметровая скульптура словно «вырастает» из кургана.Подробности...
Россияне опробовали голосование рядом с домом
Голосование по поправкам к Конституции проходит в необычных условиях – на выходе из пандемии. Одной из альтернативных форм подачи бюллетеней, предложенных в целях безопасности, стало голосование в буквальном смысле в шаговой доступности – во двореПодробности...
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