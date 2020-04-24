Ежедневные потери российской экономики от ограничений по коронавирусу оценили в 100 млрд рублей

Российская экономика теряет порядка 100 млрд рублей в день из-за ограничений по коронавирусу, заявил глава Минэкономразвития Максим Решетников.

«В той ситуации, которая сейчас есть, мы в потерях ВВП теряем по всей стране около 100 млрд рублей в день. Это очень большие потери, которые мы несем», – сказал Решетников в эфире «России 1», передает РИА «Новости».

Он также заявил, что в 2020 году дефицит бюджета может составить 4,5-5% ВВП. В то же время он заверил, что государство выполнит все социальные обязательства независимо от цен на нефть.

«В фокусе внимания всех органов власти, правительства РФ является реализация тех мер, тех поручений, которые президентом сейчас даны по стабилизации ситуации. ... Главное, в чем могут быть абсолютно уверены жители страны, что все социальные выплаты, все обязательства государства будут выполняться вне зависимости от того, какая цена на нефть будет складываться. Наши параметры (резервы и ресурсы РФ) сопоставимы со среднеевропейскими уровнями», – сказал министр, передает ТАСС.

Глава ЦБ Эльвира Набиуллина в пятницу заявила, что российская экономика может избежать рецессии, если ситуация в третьем квартале 2020 года будет лучше второго.