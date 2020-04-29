Власти Москвы заявили о неизбежном дефиците бюджета города

Правительство Москвы считает, что дефицит городского бюджета неизбежен, заявил заместитель мэра Владимир Ефимов.

«Мы на сегодняшний день считаем, что недополученные доходы в бюджет Москвы составят до 600 млрд рублей, это порядка 20% расходной части нашего бюджета», – заявил Ефимов в эфире «Коммерсант FM», передает ТАСС.

Он подчеркнул, что все социальные гарантии, которые закреплены за властями города, будут сохранены.

Во вторник мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о продлении в столице режима самоизоляции, введенного для борьбы с распространением коронавируса, до 11 мая.