Царский крестный ход прошел в Екатеринбурге

Порядка 10 тыс. паломников приняли участие в Царском крестном ходе от Храма на Крови в Екатеринбурге до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме, сообщила пресс-служба Екатеринбургской епархии.

В сообщении епархии указывается, что 10 тыс. человек приняли участие в Царском крестном ходе, передает РИА «Новости».

«Около 6.00 (4.00 мск) колонна крестного хода во главе с духовенством достигла монастыря во имя святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Паломников и духовенство братия монастыря встречала колокольным звоном», – рассказали в епархии.

Отмечается, что в связи с ситуацией распространения коронавируса участникам богослужений и крестного хода измерялась температура, выдавались маски, также паломники были обеспечены дезинфекторами для обработки рук.

На протяжении маршрута волонтеры раздавали бутылки с питьевой водой и напоминали о соблюдении социальной дистанции.

Традиционно Царский крестный ход проводится в годовщину гибели императора Николая II. После ночной литургии участники церковного шествия идут тем же путем, которым 102 года назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. Маршрут крестного хода начинается от храма на крови до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме. Его протяженность составляет 20 километров, время в пути – около пяти-шести часов.

Члены семьи последнего императора Российского Николая II были причислены к лику святых как мученики в 1981 году Русской православной церковью заграницей (РПЦЗ). В 2000 году они были канонизированы Русской православной церковью как царственные страстотерпцы.

Старшей из убитых царских дочерей, Ольге, было 22 года, Татьяне – 21, Марии – 19, Анастасии – 17 лет. Цесаревичу Алексею на момент расстрела было 13 лет.