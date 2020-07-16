СМИ заявили о новой эпохе господства России с появлением С-500

С появлением зенитно-ракетных комплексов «Прометей» (С-500) начинается новая эпоха господства России на рынке вооружений, пишет египетское издание Sasapost.

СМИ пишет, что ЗРК может уничтожать до десяти баллистических ракет одновременно, даже если они летят со скоростью от 18 до 25 тыс. километров в час. Помимо этого, С-500 способен поражать цели на высоте 200 километров.

Издание отмечает, что мобильность комплекса оказалась «сюрпризом». «Прометей» можно быстро развернуть за нескольких минут, чтобы поразить любую цель, обнаруженную устройствами раннего предупреждения.

«Другое преимущество новой российской системы заключается в том, что ее можно перевозить на военных кораблях, что означает большую свободу передвижения, а более широкий диапазон применения в качестве оружия сдерживания в море говорит о том, что С-500 может уничтожить самые мощные американские эсминцы. Эти колоссальные возможности можно испытать всего за четыре секунды. Другими словами, система способна обнаружить угрозу, принять решение о способе реагирования, запустить свои ракеты по целям и уничтожить их всего за четыре секунды», – цитирует статью «ИноСМИ».

«Указанные характеристики превращают российский комплекс в глобальную угрозу, за которой мир вынужден молча наблюдать», – подчеркивает Sasapost.

Ранее экс-начальник зенитных ракетных войск Командования специального назначения (ПВО Москвы, 2007–2009 годы) полковник запаса Сергей Хатылев рассказал, какие задачи может решать новый зенитно-ракетный комплекс С-500.

26 марта в Конструкторском бюро специального машиностроения сообщили, что в России завершаются испытания отдельных элементов зенитной ракетной системы нового поколения С-500.

Генконструктор концерна «Алмаз – Антей» Павел Созинов сообщил, что новейшая система ПВО С-500 сможет сбивать цели за сотни километров от Земли.