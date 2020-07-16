Песков оценил угрозы санкций США по «Северному потоку – 2»

Угрозы госсекретаря США Майка Помпео о новых санкциях против «Северного потока – 2» являются попыткой недобросовестной конкуренции и оказанием грубого давления на бизнес в Европе, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Это еще продолжение таких негативных проявлений, продолжение такой грубой линии на введение различных рестрикций, оказание грубого давления на европейский бизнес, к коему относятся и наши компании», – цитирует РИА «Новости» Пескова.

По его словам, это «продолжение недобросовестной конкуренции» и попытка заставить европейцев покупать более дорогой газ по менее выгодным условиям.

Также Песков отметил, что в Кремле негативно относятся к санкциям США в отношении компаний российского бизнесмена Евгения Пригожина.

Напомним, в среду Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Представитель кабмина ФРГ заявил, что после этого позиция германского правительства к проекту не изменилась.

Министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

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