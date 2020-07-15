США потребовали от участников «Северного потока – 2» «убираться немедленно»

США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока», сообщил госсекретарь Майк Помпео.

«Госдепартамент обновил публичные рекомендации по действию закона CAATSA, включив (газопроводы) «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока». Эти действия ставят инвестиции и другие действия, связанные с российскими экспортными газопроводами, под риск американских санкций», – цитирует Помпео РИА «Новости».

По его словам, это действие – «четкий сигнал» компаниям, которые участвуют в российских проектах, он означает, что США «не будут это терпеть: убирайтесь немедленно или будут последствия».

Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.

По мнению WSJ, позиция ФРГ полезна России во время нелегкого этапа, обусловленного пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители.

Во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.