WSJ обвинила Германию в предательстве интересов Евросоюза

Германия своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза, пишет The Wall Street Journal.

«США и большая часть Европы против «Северного потока – 2», однако Берлин поставил собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности», – приводит ТАСС текст редакционной статьи.

По мнению WSJ, позиция ФРГ полезна России во время нелегкого этапа, обусловленного пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители.

Газета приводит данные ЕС, согласно которым на долю России приходилось около 38% поставок природного газа в Европу в прошлом году. Газопровод добавит к этой цифре 55 млн кубометров газа в год.

Газета называет Польшу в числе стран, позиция которых по «Северному потоку – 2» не совпадает с ФРГ в ущерб им же. Доля российского газа в импорте Польши снизилась с 89% в 2016 году до 60% в 2019 году.

Во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2», и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

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