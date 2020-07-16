Германия отказалась менять позицию по «Северному потоку – 2» после заявления Помпео

Власти ФРГ приняли к сведению заявления госсекретаря США Майкла Помпео о дополнительных санкциях против газопровода «Северный поток – 2», позиция германского правительства к проекту не изменилась, заявил в четверг представитель кабмина ФРГ.

«Мы приняли к сведению высказывания госсекретаря США. Позиция правительства ФРГ по отношению к «Северному потоку – 2» была много раз изложена и остается неизменной», – передает ТАСС сообщение правительства ФРГ.

Ранее американская газета The Wall Street Journal обвинила Германию в том, что она своим участием в проекте газопровода «Северный поток – 2» поставила собственные экономические интересы выше интересов коллективной безопасности Евросоюза.

По мнению WSJ, позиция ФРГ полезна России во время нелегкого этапа, обусловленного пандемией коронавируса и снижением цен на энергоносители.

Во вторник министр иностранных дел ФРГ Хайко Маас заявил, что Берлин не будет изменять своей позиции в отношении «Северного потока – 2» и хотел бы восстановления стратегических отношений Евросоюза и России.

Напомним, в среду Помпео сообщил, что США опубликовали рекомендации в рамках закона о санкциях против России, включив в документ «Северный поток – 2» и вторую нитку «Турецкого потока».

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