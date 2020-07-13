Путин: Россия не допустила взрывного роста безработицы на фоне коронавируса

В борьбе с коронавирусом в России есть позитивная динамика, общенациональное единение россиян позволило достойно ответить на вызов эпидемии, хотя и не без определенных сбоев, заявил президент Владимир Путин.

«Да, конечно, борьба с этой угрозой еще продолжается, но главное – мы видим позитивную динамику, и сейчас важно, действуя аккуратно, конечно, в соответствии со складывающейся ситуацией, но все-таки продолжать усилия по преодолению того ущерба, что причинила эпидемия экономике и социальной сфере», – сказал Путин на заседании совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

По его словам, «общенациональное единение позволило достойно ответить на вызов эпидемии».

Путин подчеркнул, что безопасность, здоровье людей были главными приоритетами для властей, принимавших решения во время пандемии. «Именно здесь мы концентрировали усилия и федеральных, и региональных властей, медицинских, научных центров, делового сообщества и некоммерческих волонтерских организаций», – отметил президент, передает ТАСС.

«По одному из основных показателей эффективности нашей работы – по летальности – ситуация выглядит неплохо: в России от коронавирусной инфекции на 100 тыс. населения летальность ниже, чем во многих других странах, в том числе и в европейских странах с развитой системой здравоохранения», – добавил глава государства.

Он также подчеркнул, что Россия не допустила взрывного, драматического роста безработицы как в ряде других государств. По его словам, это говорит о том, что у России есть большой резерв, чтобы действовать еще более эффективно и еще более слаженно.

При этом президент назвал важным продолжать усилия по преодолению нанесенного экономике пандемией ущерба, передает РИА «Новости».

Ранее Путин поручил обобщить опыт регионов по борьбе с коронавирусом. Кроме того, президент поручил правительству держать на особом контроле увеличенные выплаты за отпуск медработникам.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что наиболее острая фаза кризиса в связи с распространением коронавируса в России была пройдена с минимальными потерями.